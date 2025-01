Pripremite se na gužve: Vozit će se jednim trakom kod čvora Lučko na zagrebakoj obilaznici

Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) u zoni čvora Lučko u oba smjera vozit će se jednim prometnim trakom. Nakon jutarnjih gužvi radovi će početi u smjeru Bregane, a potom u smjeru Lipovca. Zbog pojačanog prometa na tom se dijelu obilaznice između čvorova Buzin i Zagreb zapad u oba smjera te na Jadranskoj aveniji na zapadnom kolniku očekuju zastoji i vožnja u koloni.

Od četvrtka od 20,30 sati do petka u 5,30 na riječkoj obilaznici (A7) bit će zatvorena dionica između čvorova Orehovica i Škurinje u smjeru Rupe. Obilazak iz smjera Zagreba je preko čvora Čavle gradskim ulicama do čvora Škurinje, a iz smjera Križišća preko čvora Rijeka istok gradskim ulicama do čvora Škurinje.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu na cestama u Lici i dijelu Zadarske županije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su brodska linija Mali Lošinj-Vele Srakane-Unije-Susak, te katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Jelsa-Bol-Split.