Pripremite se na gužvu, kreću radovi na žili kucavici Zagreba: Evo koje će ulice biti zatvorene

Radovi na određenim prometnicama u Zagrebu izvodit će se za vrijeme školskih praznika, od 19. do 23. veljače.

U Ulica grada Vukovara, od Ulice Donje Svetice do Ivanićgradske, zbog radova će biti otežan promet u subotu, 17. veljače 2024. od 7 sati do 17 sati te u ponedjeljak 19. veljače i utorak 20. veljače od 8:30 sati do 14 sati.

Zbog uređivanja nogostupa u Vukovarskoj bit ulice će biti zatvorena za promet iz smjera zapad prema istoku, a promet u suprotnom smjeru će se odvijati nesmetano.

Budući da se uređuje nogostup posebnu pozornost trebaju obratiti i pješaci za koje će biti označeni sigurni obilazni pravcu.

Iz Grada Zagreba predlažu sljedeće obilazne pravce: Ulica grada Vukovara – Ulica Donje Svetice – Ivekovićeva – Ivanićgradska – Ulica grada Vukovara – Ulica grada Vukovara – Donje Svetice – Planinska – Ivanićgradska – Ulica grada Vukovara.

Od ponedjeljka 19. veljače do subote 24. veljače. bit će otežan promet i na Langovom trgu. Naime, zbog izgradnje podzemnih spremnika za otpad dio kolnika će biti zatvoren, a promet će se odvijati suženim dijelom ceste.

Od ponedjeljka, 19. veljače od 8 sati, do ponedjeljka, 04. ožujka do 15 sati za promet će biti zatvoreno raskrižje Jarunske ulice i Ulice A. Piazze gdje se radi kružni tok. Predloženi oblizani pravac je: Jarunska – M. Haberlea – Horvaćanska cesta – Hrgovići – Jarunska i obratno.