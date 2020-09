Pripuz: Požare izgleda netko podmeće, nije ih bilo dok nismo počeli poslovati sa Zagrebom...

Vlasnik i šef C.I.O.S. grupe rijetko istupa u javnosti, ali je Petar Pripuz sada poslao pismo od osam stranica gradskim zastupnicima. Milijunski prihod od Zagreba i Holdinga naziva minornim, statističkom pogreškom

<p>Vlasnik i predsjednik uprave C.I.O.S grupe <strong>Petar Pripuz</strong> iznimno rijetko istupa u javnosti, ali sad je osjetio potrebu napisati pismo od čak osam stranica, koje je poslao zastupnicima zagrebačke gradske skupštine.</p><p>Pismo s njegovim potpisom poslala je klubovima zastupnika članica uprave Tajana Tomašević, inače sestra ministra zdravstva Vilija Beroša. Pripuz je imao potrebu reći “svoju stranu priče” jer je Klub nezavisnih zastupnika na čelu s Renatom Petekom zatražio uvrštenje na dnevni red skupštine u četvrtak točku koja bi obvezala gradonačelnika Milana Bandića na izvješće o poslovnim odnosima s tvrtkama iz C.I.O.S. grupe i o tome što je Zagreb poduzeo u vezi s požarima. U zadnjih šest godina reciklažno dvorište tvrtke na Jankomiru gorjelo je šest puta, a zadnji put sredinom kolovoza.</p><p>Pripuz navodi u pismu da se drže svih mjera i da u 10 godina, prije nego što su 2014. počeli poslovati s Gradom, nisu imali ni jedan požar. I navodi da je policija još 2018. utvrdila kako je požar namjerno izazvan izvana.</p><p>- Neobične su okolnosti nastanka požara. U pravilu kada se na lokaciji ne obavljaju poslovne aktivnosti, u neradne dane i uz rub ograde skladišta, što je budilo opravdanu sumnju koja je i potvrđena - navodi Pripuz u pismu i kaže da istraga o svemu još traje.</p><p>Pripuz je optužen i u jednom kraku afere Agram za namještanje poslova. Zastupnicima piše kako je ugovorena cijena odvoza otpada tad bila i niža nego što su naplaćivali drugim subjektima te da je vještak utvrdio i da nema štete. C.I.O.S. grupa je prije šest godina imala oko 410.000 kuna vrijednosti posla s Gradom i Holdingom, iznos je rastao kroz godine, a ove bi trebali završiti na 35 milijuna kuna. Pripuz navodi da je to zanemarivo u prihodima grupe kroz godine.</p><p>- Iz nekih javnih istupa zastupnika se može steći dojam da su poslovi s Gradom i Holdingom presudni za naše poslovanje. Ali to čini tek 0,47 posto naših prihoda. To je minorno, na razini statističke greške - poručuje Pripuz.</p><p>Precizno je pobrojio i sve inspekcije koje su ih posjetile i kako je utvrđeno da je sve u redu. Zastupnike je zato Pripuz pozvao da ne iznose neistine koje štete ugledu tvrtke.</p><p>Renato Petek kaže da je pismo očito reakcija na njihov prijedlog o izvješću, ali da neće odustati dok se sve okolnosti ne rasvijetle, a Zagreb ne dobije adekvatan sustav gospodarenja otpadom.</p>