Prisilio stjuardese da mu brišu stražnjicu pa stenjao od užitka

Stjuardese zračne kompanije EVA Air doživjele su vrlo neugodnu scenu na letu iz Los Angelesa u Taoyuan u Tajvanu. Naime, jedan putnik, za kojeg strani mediji tvrde da je Amerikanac, prisilio je dvije stjuardese da mu pomognu otići u toalet, svuku ga, a zatim mu obrišu stražnjicu jer on to sam ne može - obzirom da ima oko 200 kilograma.

Kuo, jedna od stjuardesa, rekla je na konferenciji za medije da je putnik u zrakoplov došao u invalidskim kolicima i zahtijevao da mu se da tri sjedala kako bi mogao udobno sjediti u avionu. Obzirom da let nije bio popunjen, osoblje je ispunilo njegov zahtjev. No, putnik je kasnije iskoristio uslužno osoblje i zahtijevao da ga odvedu u toalet u prvoj klasi aviona jer nije stao u toalet u ekonomskoj klasi.

Awful Passenger Meets EVA Air Hospitality – in the Lavatory – and it Gets Crazier From There https://t.co/MQsMPnTPCI via @garyleff pic.twitter.com/Aczp32fqPJ