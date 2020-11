Prisilno odvojena od kćeri na porodu zbog korone: Mogla ju je vidjeti tek nakon 19 dana

Ova 37-godišnja majka iz Milana pozitivna na korona virus morala je čekati 19 dana da zagrli svoje novorođenče.

<p>Deliziu, mladu mamu iz Milana, snašla je nesreća u sreći. Rodila je prije termina, a prije poroda se ispostavilo da je pozitivna na korona virus zbog čega je morala biti odvojena od svoje tek rođene kćeri čak 19 dana, prenosi <a href="https://www.fanpage.it/milano/mamma-positiva-al-covid-abbraccia-la-figlia-nata-prematura-19-giorni-dopo-il-parto-che-emozione/">fanpage.it</a>.</p><p>Odmah nakon poroda u bolnici Niguarda u Milanu, Delizia se morala odvojiti od svog djeteta. Kćer je rodila preuranjeno, točnije dva mjeseca prije termina, zbog čega je malenoj odmah pružena potrebna intenzivna njega. </p><p>Sve se to odvijalo u jeku korona virusa u Italiji, u svibnju ove godine. Delizia i njezin muž Stefano nisu ni slutili da će 12. svibnja njihova kćer doći na ovaj svijet, a još manje da će ju moći vidjeti i zagrliti tek nakon 19 dana. </p><p>- Bila sam u sedmom mjesecu trudnoće i sve činilo u najboljem redu. Bila sam uvjerena da imam još nekoliko tjedana do poroda, no ispostavilo se drugačije. Sve se izdogađalo 12. svibnja. Započelo je s trudovima rano ujutro, odmah smo se uputili u bolnicu, a sat vremena kasnije naša je kći došla na svijet. Odmah nakon poroda poseban tim doktora odveo ju je na intenzivnu njegu za nedonoščad. Mislili smo da ćemo ju bar na kratko vidjeti, no to se nije dogodilo - ispričala je neutješna Delizia.</p><p><strong>Majka pozitivna na koronu</strong></p><p>Ono što je spriječilo susret roditelja i djeteta nakon poroda jest pozitivan test na koronu. Delizia je testirana pozitivno na Covid-19 te iz tog razloga njoj i njenom suprugu nisu dopustili ulaz u bolnicu.</p><p>- Otpustili su me dan nakon poroda i odmah mi priopćili da neću moći vidjeti svoju kćer jer sam pozitivna na korona virus. Teška srca, prihvatili smo što nam je rečeno, a veliku podršku dali su nam zdravstveni djelatnici koji su nas obavještavali o stanju naše curice te slali njezine slike i videe. - rekla je Delizia.</p><p>O njezi njihove kćeri brinuo se Stefano Martinelli, voditelj odjela za intenzivnu njegu nedonoščadi.</p><p>- Dijete se rodilo u 32. tjednu trudnoće, a imalo je svega 1450 grama. Obzirom na okolnosti, nije bilo puno komplikacija. Djevojčica je imala malih respiratornih problema te je testirana negativno na korona virus - rekao je Martinelli.</p><p><strong>Poruke za malenu: 'Ubrzo smo opet zajedno'</strong></p><p>Kako bi novopečeni roditelji što lakše prebrodili teški period odvojenosti od svoje djevojčice, brinuli su se razni stručnjaci iz bolnice Niguarda. Delizia je nekoliko puta na dan razgovarala s psihologicom i ostalim djelatnicima iz bolnice.</p><p>Delizia je našla i način da se bar malo približi svojoj djevojčici pa je tako na spremnicima mlijeka, koji su pristizali u bolnicu za njezinu kćerkicu, lijepila poruke ohrabrenja poput: 'Ubrzo smo opet zajedno', 'Stalno u mislima zajedno'.</p><p><strong>Dugoočekivani susret nakon 19 dana</strong></p><p>Nakon 19 dana Delizia i njezin suprug uspjeli su primiti u ruke svoju malenu djevojčicu. Zloglasni im je virus onemogućio da vide svoju djevojčicu toliko vremena, no taj su period uspješno prebrodili i sreći nije bilo kraja pri ponovom susretu.</p><p>- Točno se sjećam te nedjelje, dana kada su me obavijestili da sam negativna na koronu i da mogu napokon vidjeti svoju djevojčicu. Odmah smo se uputili u bolnicu, a kad smo ju vidjeli, emocije je bilo teško sakriti. Kad smo ju vidjeli srca su nam se ispunila i napokon smo osvijestili da smo roditelji malenoj djevojčici - ispričali su supružnici Delizia i Stefano.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>