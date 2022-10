Ovako je Plenki u veljači grmio i branio svog ministra: 'Privode ga u 6 ujutro, neka to objasne!'

Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv tri bivša Plenkovićeva ministra, Darka Horvata, Josipa Aladrovića i Tomislava Tolušića te protiv nekadašnjeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića u slučaju nezakonite dodjele potpora.

Darko Horvat, bivši ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine uhićen je u veljači ove godine i jedini je ministar u Hrvatskoj kojeg su uhitili za vrijeme trajanja mandata.

Nakon njegovog privođenja Andrej Plenković je imao burno izlaganje i izvanrednu presicu na kojoj je izravno prozvao DORH i iščuđavao se kako su Horvatu došli u 6 ujutro u kuću i priveli ga te da ne vidi kakva je to bila hitnost da ga se nije pozvalo na razgovor. Najavio je i da će zvati državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek od koje će tražiti odgovore.

- Tražim da se to objasni, pozivam šeficu DORH-a, što je to tako žurno da se uhiti ministar. Vjerujem da će, ako imaju, pokazati čvrste dokaze. Meni to djeluje nerazmjerno s ozbirom na predmet o kojem se radi. Mi tu imamo nešto iz 2018. godine. To su programi male vrijednosti, ukupno 15 milijuna kuna. Ne vidim tu hitnost i ne znam zašto se ministra nije pozvalo na razgovor. Siguran sam da bi se ministar Horvat odazvao i bez da mu je jutros u šest netko došao u kuću. Moraju to argumentirati. Netko je imao motiv da taj tajming bude baš sad, u tjednu kad je vlada napravila spektakularne stvari. Kakva je tu žurnost, što se tu dogodilo, ne znam. DORH to mora objasniti. Zvat ću državnu odvjetnicu, pitat ću je što je ovo i o čemu se radi - rekao je tada Plenković.

