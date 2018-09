Prištići će vam zauvijek nestati pomoću ovog trika

Hrvatska Youtube zvijezda, Marko Vuletić, Trogiranin kojeg na Youtube-u prati nevjerojatnih 143.000 followera, ovih dana je objavio šokantan video u kojem je otkrio kakve probleme je imao s prištićima i aknama, sve dok nije otkrio poseban način s kojim ih se riješio.

Video će sigurno pomoći svim onima koji imaju sličnih problema, kojima prištići smetaju i kvare im samopouzdanje te ih se ne mogu nikako riješiti bez obzira koju kozmetiku ili lijekove koristili.

Foto: Pristici.com Kao što kaže, Marko oduvijek je imao problema s kožom i to ga je jako mučilo i zato je odlazio na razna čišćenja lica te je koristio različite proizvode protiv prištića, ali ništa od toga mu nije pomoglo. Marko priznaje svoju grešku da je na početku birao prije svega jeftine proizvode na koje je samo nepotrebno trošio novce jer nisu davali nikakve rezultate. Nakon toga je isprobao i neke skuplje kozmetičke proizvode i tablete, ali mu ništa nije odgovaralo jer je njegova koža zaista problematična – na nekim djelovima jako suha, a na drugim masnija.

Foto: Pristici.com No, Marko i nakon svih tih razočaravajućih rezultata nije odustao i to mu se isplatilo. Kao što sam kaže sada više ne može uopće opisati svoju ljubav prema kompletu protiv prištića pomoću kojeg je posve uklonio prištiće sa svog lica (što će te i vidjeti u videu!) i zbog toga je uvjeren da neće više nikad kupiti nijedan drugi proizvod protiv prištića jer je našao – savršenog, a to kao pravi Youtuber želi podijeliti i sa ostalima.

U videu je opisao i svoje loše prehrambene navike te što je promijenio u vezi toga, iako priznaje da kao svaka mlada osoba i on još uvijek zna otiči u fast food i najesti se te imati svoje »cheat days«.

Foto: Pristici.com Na kraju videa je i snimio kako upotrebljava taj komplet za čišćenje kože i uklanjanje prištića te pokazao nekoliko slika kako je njegovo lice izgledalo prije nego što je otkrio te proizvode i kako izgleda sada, tako da se može svatko uvjeriti u kvalitetu tih proizvoda.

Uostalom, pogledajte taj video i sami:

Ono što je Marko u videu simpatično priznao, je to da je morao te proizvode naručivati u inozemstvu, jer u Hrvatskoj još nisu bili dostupni.

Vi ipak imate više sreće nego Marko, jer dok taj fantastični komplet protiv prištića na stranici proizvođača PostQuam.com košta preko 750 kuna, vi možete iskoristiti današnji veliki popust do 62% zbog otvaranja internet trgovine Pristici.com te ga naručiti po posebnoj akcijskoj cijeni!

Za narudžbe KLIKNITE OVDJE ili nazovite 099 425 7254 te se posavjetujte sa PostQuam ekipom koji bi vam proizvodi najviše odgovarali na vašem licu.

Foto: Pristici.com

Tema: Promo sadržaj