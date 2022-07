Pritvorili krijumčare migranata

Izvijestila je to policija u nedjelju.

Kriminalističko istraživanje nad njima proveli su policijski službenici primorsko-goranske policije u koordinaciji s Odsjekom USKOK-a u Rijeci. Hrvatski državljani su u dobi od 38 do 47 godina, a državljanin BiH ima 43 godine. Tereti ih se za kažnjiva djela zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj. Utvrđeno je da je 38-godišnjak u razdoblju od 10. ožujka do 23. srpnja 2022., na širem području Rijeke, prihvatio više stranih državljana nakon što su iz BiH ušli ilegalno u Hrvatsku.

To je obavljao za novčanu naknadu, a o prihvatu i prijevozu migranata dogovorio se s nepoznatim osobama iz Srbije i Turske. On je s 41-godišnjim hrvatskim državljaninom i državljaninom BIH dogovorio transfer migranata do slovenske granice. Podmirivao je troškove nabave, održavanja i popravaka vozila za prijevoz stranih državljana, kao i nabave mobitela za komunikaciju.

Ujedno je organizirao i smještaj, čuvanje i daljnji transport ilegalnih migranata do neposredne blizine državne granice sa Slovenijom. Tamo su se uz pomoć za sad nepoznatih osoba kretali kroz šumu i zatim su prevoženi u Sloveniju uz naknadu od najmanje 150 eura po osobi. Njih trojica su tako prebacili najmanje 214 ilegalnih migranata preko državne granice i stekli materijalnu dobit od 240.750 kuna.

37-godišnjak se tereti da je kao operativni organizator, od 10. ožujka do 30. lipnja 2022., također prihvaćao i prevozio migrante do slovenske granice. To je činio s osumnjičenim 39-godišnjakom za najmanje 500 eura ili 4000 kuna po osobi. Oni su tako na prijevozu 18 migranata zaradili najmanje 39.375 kuna. U trećoj skupini su 47-godišnjak kao organizator i 41-godišnjak od ožujka do lipnja prevozili od Rijeke do slovenske granice 19 migranata naplativši im najmanje 7312 kuna, navela je policija.

