Privatna detektivka razotkriva Hrvate, cijena je i do 95 eura po satu. Ovo su najčudniji zahtjevi

Adela Krivanek Magerl privatna je detektivka koja se 12 godina bavi tim poslom u Hrvatskoj.

Onome tko ju angažira pokušat će doznati tko ga potkrada, na čiju je internetsku prevaru nasjeo, ide li mu zaposlenik na lažno bolovanje, ali ne i vara li ga supružnik, prenosi HRT.

- Nedavno sam dobila mail iz inozemstva gdje je momak obrazložio da je on sedam godina u ljubavnoj vezi i da on iz nekog razloga sumnja u vjernost svoje djevojke i da bi on htio provjeriti s kim je ona bila na godišnjem odmoru tu kod nas - rekla je Adela. Ovakve slučajeve ne preuzima, prosljeđuje ih kolegama. Ovdje po njoj nije bilo pravnog interesa.

- Prvo, oni nisu uopće u braku. S druge strane, čak i da jesu u braku, svaka osoba ima pravo na privatnost, na osobnost i na jedan dio svog života. Iako kod nas dosta kolega kaže - u obiteljskom zakonu stoji da su supružnici dužni na vjernost. Da, dužni su, ali nisu obavezni - rekla je.

I da je htjela, teško bi provjerila gdje se kretala i kako je vrijeme provodila dotična gospodična. Hoteli i turističke zajednice takve podatke ne bi joj dali. Za razliku od primjerice austrijskih detektiva koji se služe čak i kombijima u kojima su složeni čitavi laboratoriji za nadzor, hrvatski detektiv zakonski smije imati vrlo malo pomagala.

Najčudniji slučajevi

- Blokić, olovku i manualni fotoaparat, jer može samo fotografirati na licu mjesta - rekla je.

S najčudnijim slučajevima obraćaju joj se - mladi, čiji je način komunikacije za nekoga u njenim godinama, priznaje, neobičan.

- Dolazili su mi studenti koji su se žalili da su njihovi prijatelji znali napraviti lažni profil u njihovo ime na nekim recimo gej stranicama - istaknula je Adela. Zbog prebacivanja društvenog života u digitalni svijet za pomoć joj se obraćaju i roditelji. Sve manje znaju s kime i kako im djeca komuniciraju.

Lažna bolovanja

Danas je angažiraju i poslodavci koji žele znati lažiraju li njihovi djelatnici bolovanja.

- Imali smo par slučajeva gdje je recimo jedna žena znala otići na bolovanje, i onda na placu prodavala voće, povrće ili što već jer joj je bila sezona - otkrila je.

Cijene angažmana privatnih detektiva različite su, platit ćete ih od 45 do 95 eura po satu, ovisno o tome što želite saznati, a da je unutar zakonskih, etičkih i moralnih okvira.