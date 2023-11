Ispovijest radnica s Desinca: 'Bacali su baklje kraj pumpe, sve je moglo eksplodirati'

Dvije radnice benzinske postaje Petrol na odmorištu Desinec na A1 tog 21. svibnja 2022. nisu mogle doći sebi od proživljenog šoka. U trenutku kad je gomila Torcidaša upala na prostor pumpe i napala policajce, sakrile su se u ured upravitelja. Zaključale su se i cijelo kamenovanje i napade gledale na kamerama. Nisu mogle vjerovati, navodi se u optužnici protiv 42 huligana, da su bacali baklje i ostalu pirotehniku kraj samih agregata. Sve je moglo eksplodirati.

- Tog dana radila sam u popodnevnoj smjeni, od 14,00 do 22,00 sata, zajedno sa kolegicom. Nisam znala da se tu večer u Zagrebu odigrava nogometna utakmica između Dinama i Hajduka. Uobičajena je praksa da se benzinska postaja, zatvara kada navijači iz Zagreba odlaze prema Dalmaciji, a to sve zbog toga što se navijači zaustavljaju na odmorištu, nakon čega ulaze u prodavaonicu benzinske gdje kradu razne artikle, uglavnom pića, pivo, a to rade navijači svih skupina. U više navrata sam svjedočila tim krađama. Zbog toga je praksa da na odmorište dolazi određeni broj policijskih službenika kako bi se one spriječile - počela je time iskaz jedna zaposlenica Petrola. Oko 21 sat im je došao jedan policajac i rekao da zatvore postaju te da će oni blokirati ulaz na odmorište zbog dolaska navijača Hajduka.

- U jednom trenutku vidjela sam kako je policija zatvorila ulaz na odmorište, izašla sam van i vidjela zastoj vozila na autocesti, točno u ravnini s benzinskom postajom. Nazvala sam kolegu koji je trebao doći u noćnu smjenu kako bi mu rekla da je zastoj na autocesti, mislila sam da je bila prometna. U tom trenutku su iz vozila počeli izlaziti ljudi, ali nisam vidjela da bi oni imali kakva navijačka obilježja. Nazvala svoga šefa i rekla mu da zatvaramo benzinsku postaju i da ćemo ugasiti svjetla, jer dolaze navijači i kako ne bi misli da pumpa radi - ispričala je djelatnica. Sve su elektronski zaključali kad je netko počeo lupati po vratima. Prepala se dok nije shvatila kako se radi o konobarici kafića u sklopu pumpe. Ušla je u zadnji tren prije nego su dotrčali nepoznati muškarci.

- Otišle smo u ured voditelja, gdje smo se sakrile i tamo na monitoru gledale video nadzor. Veliki broj ljudi, vjerojatno navijača, trčali su odmorištem i postajom prema policajcima. Bila je velika buka i galama, a čula sam i pucnjeve. Dobro sam vidjela da ti navijači pale baklje i ispaljuju rakete, a sve prema mjestu gdje su se nalazili policajci. U jednom trenutku je prostor benzinske postaje, zbog pucanja raketa i paljenja baklji, bio osvijetljen crvenim svjetlom. Rakete i baklje su aktivirali pored samih agregata za točenje goriva, što me dodatno prestrašilo, zbog mogućnosti izazivanja požara ili eksplozije benzinskih para - ispričala je djelatnica.

Dodala je kako su uzeli i njihove aparate za gašenje požara, aktivirali ih i bacali na policajce. Prepala se i zvala u strahu policiju. Operaterka joj je samo rekla kako sve zna i da čine sve što mogu.

- Sukob je trajao vrlo kratko, te sam kroz roletu prozora na uredu voditelja vidjela kako sa bočne strane prolaze uniformirani policajci. Izašle smo u prodavaonicu, te na prostoru benzinske postaje nije bilo nikoga. Do nas je došao jedan policajac u civilnoj odjeći, koji se predstavio značkom, te smo zatim otvorile vrata. Pitao nas je jesmo li dobro i da li se netko od navijača ulazi unutra. Kasnije sam otišla provjeriti svoj auto parkiran ispred jednog agregata i nije bio oštećen - rekla je radnica i ponovila da ju je cijelo vrijeme bilo strah za svoju sigurnost i život, kao i drugih jer je moglo doći do požara ili eksplozije.

Identičnu priču je tijekom ispitivanja ispričala i druga zaposlenica postaje, no iznijela je još nekoliko detalja.

- U jednom trenutku nisam vidjela što se događa na monitoru jer se na snimkama pojavio dim, koji je nastao vjerojatno od paljenja baklji i aktiviranja aparata za gašenje požara. Još uvijek osjećam nelagodu kada se tog sjetim jer su baklje paljene pored samih benzinskih agregata. Jako sam se prestrašila i bojala sam se da mi se nešto ne dogodi - priča djelatnica.

Konobarica iz kafića, koja je u posljednji trenutak pobjegla na sigurno, ispričala je kako je čula pucnjeve.

- Čula sam veliku galamu i buku, a zatim da netko viče „pucaj pucaj“. Bila su dva ili tri pucnja, ali nisam vidjela tko bi to pucao. Pobjegla sam prema prodavaonici gdje je bilo ugašeno svjetlo. Počela sam lupati, kako bi pozvala djevojke koje su tada radila u prodavaonici da ju puste unutra. Ljudi su vani zapalili barem deset baklji. Sve je bilo osvijetljeno crvenim svjetlom i čula se velika buka i galama - ispričala je konobarica.

Isijava 2500 stupnjeva ºC

Da je postojala veća opasnost od katastrofe svjedoče nalazi i mišljenje vještaka Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Proveli su kemijsko-fizikalno vještačenje predmeta koji su pronađeni na mjestu događaja, a radilo se o izgorenim ostacima ručnih signalnih baklji tzv. bengalki te druga pirotehnička sredstva.

- Dostavljena pirotehnička sredstva mogu u svom krugu djelovanja izazvati niz štetnih posljedica kao što su opekline na tijelu. Izgara na visokim temperaturama (ekstremne su 700- 2500 ºC) i mogu vrlo lako uzrokovati opekline ili od izravnog kontakta s pirotehničkim plamenom ili u neposrednoj blizini. Pirotehničke zvjezdice to jest baklje se mogu tijekom gorenja prilijepiti na kožu pa čak i ako je kontakt kratkotrajan, zatim gorenje odjeće – može dovesti do ozbiljnih opeklina na velikom dijelu tijela ukoliko odjeća ne bude brzo uklonjena ili ugašena, zatim zapaljenje na građevinama. Budući da izgaraju na vrlo visokim temperaturama, njihov kontakt sa zapaljivom tvari ili tekućinom može dovesti do požara ili eksplozije, te eksplozivne posljedice za osobe. Ozljede na tijelu (uključujući i one teške) mogu nastati u neposrednoj blizini eksplozije kao što u neposrednoj blizini eksplozije može doći i do oštećenja sluha i

vida - pišu vještaci i zaključuju da se dostavljeni predmeti općenito trebaju koristiti na najmanjoj udaljenosti od 25 metara od ljudi.