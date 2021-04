Ministrica turizma Nikolina Brnjac u RTL-u Danas najavila je veliku pogodnost za privatne iznajmljivače i to oko otpisa paušala i turističke pristojbe.

- Kao i prošle godine mi smo razgovarali kakva je situacija s koronom, turistička pristojba će se smanjiti za 50 posto i kao turistička članarina, kada govorimo o iznajmljivačima. Razgovaramo i sa turističkim zajednicama, što se tiče turističke pristojbe vezano uz hotelijere, jer su nam oni poslali prijedloge, koliki će biti iznosi, odnosno koliko će se umanjiti, a u pregovorima smo i sa sektorom nautike, da se turistička pristojba i za njih smanji za 20 posto. 50 posto će se smanjiti turistička pristojba za sve privatne iznajmljivače - rekla je Brnjac.

To nije jedina najava, u Ministarstvu turizma očito se radi punom parom, jer sezona kuca na vrata, a covid u Hrvatskoj se sve više širi i situacija nam ne ide na ruku. Brnjac je otkrila kako bi idući tjedan moglo početi cijepljenje turističkih djelatnika.

- Prve ankete smo proveli prije nekoliko mjeseci kako bi vidjeli koliko je zainteresiranih. Prije 20-ak dana počeli smo od udruženja prikupljati konkretna imena i prezimena tko se želi cijepiti. Radi se o oko 70 tisuća turističkih djelatnika. U zadnjim razgovorima koje smo imali sa HZJZ-om krajem idućeg tjedna bi sve to moglo započeti - rekla je Brnjac i potvrdila da bi do početka sezone zainteresirani turistički djelatnici trbali biti cijepljeni.

Odgovorila je i na pitanje kako će se financirati testovi za turiste.

- Sa stavke Ministarstva turizma i sporta izdvojili smo značajna sredstva upravo jer znamo da je za četveročlanu obitelj to značajan iznos, iako su sada cijene antigenskih testova oko 200 kuna, a PCR testova 500 kuna. Dogovorit ćemo to u suradnji s HZJZ-om, testovi će se nabavljati putem Robnih zaliha. To su testovi koji su na listi odobrenih testova od strane EU - rekla je.