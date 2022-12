Priveli 'fantoma s Trešnjevke', opet je snimao curu kroz prozor, provalio je i u stan pokojnice...

Zagrebački policajci iznova su priveli 41-godišnjaka iz Zagorja koji je danima maltretirao žene na području grada. Tijekom svibnja već je bio u istražnom zatvoru zbog svog nametljivog ponašanja i upadanja u dvorišta na Trešnjevci.

Ovog puta tražili su ga zbog najmanje četiri kaznena djela, neovlaštenog snimanja, dvije krađe i nametljivog ponašanja. I to su samo ona koja su zasad prijavljena.

Naime, sumnjalo se da se upravo on u više navrata popeo na balkon stana djevojke (25) na području Črnomerca te ju snimao mobitelom pa pobjegao. Ona ga je zatekla dva puta, no susjedi su potvrdili da su ga ondje vidjeli više puta.

S obzirom na to da je sumnjivac odgovarao opisu višestruko uhićivanom fantomu, za njim je tragao poseban tim policajaca u civilu. Znali su da može biti nasilan te da se već odupirao uhićenjima.



Blizu uhićenja bili su ovog ponedjeljka kad su policajci oko 17 sati uočili sumnjivi bicikl u haustoru u Frankopanskoj ulici. Upravo je na takvom on operirao.

- Za vrijeme dok su policijski službenici pretraživali mračno dvorište, mimoišli su se s muškarcem prema kojem nisu postupali (videći da se ne radi o muškarcu kojeg potražuju), da bi potom iz prostora na istočnoj strani dvorišta izašao drugi muškarac koji je odmah, vidjevši policijske službenike, ustuknuo i zatvorio vrata odajući tako dojam bijega - napisali su iz zagrebačke policije. Pokucali su mu na vrata, predstavili se, no to nije bio fantom. Odbio je pričati o biciklu. Kad su policajci željeli izaći na ulicu, presreli su ih njihove kolege u patroli. Netko im je dojavio da se u haustoru nalaze sumnjivi ljudi, a zapravo se radilo o krim policajcima.



Kriminalisti su znali da su mu blizu pa su nastavili nadzirati raskrižje Frankopanske i Ilice. Pokazalo se to ispravnim jer su ga ondje i uhitili u utorak ujutro. Morali su ga vezati lisicama i odvezli su ga u postaju.

Istraživanje je pokazalo kako je on napravio kazneno djelo skidanje službenog pečata. Naime, pretpostavljaju da je u veljači upao u stan pokojne građanke koji se nalazi u krugu Zapadnog kolodvora Zagreb. Kad su ga policajci iznova postavili, on ga je opet slomio pa stan zaključao lokotom.

Sumnjiče ga i za krađu mobitela jedne žene početkom prosinca u Ilici. Nasilno je otvorio prozor, uzeo ga i pobjegao. Našli su ga u pretrazi stana kojeg je koristio.

No vjerojatno najgore psihički je prošla žena koju je vrebao od studenog na području Črnomerca.



- Tako je i početkom prosinca u popodnevnim satima došao na njenu adresu, s prednje strane zgrade dovukao kantu za smeće, postavio ju ispod balkona stana oštećene, popeo se na kantu i svijetlio prema stanu oštećene koji se nalazi u prizemlju zgrade. U to vrijeme oštećena se nalazila u stanu, a osumnjičeni je u više navrata dolazio u dvorište zgrade i kroz prozor gledao u stan. Na isti način je i sredinom srpnja ove godine oko 23 sata došao u dvorište i gledao kroz prozor u unutrašnjost stana oštećene gdje se ona nalazila i na taj način ju je zastrašio i uznemirio - pišu iz policije.



Po završenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok će posebno izvješće biti dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

