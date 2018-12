Priveli ga u lancima: ‘Lažu, nisam nikoga tukao u klubu’

Prekršajne policajce dočekala su u nedjelju zaključana vrata Prekršajnog suda u Rijeci kad su do njega dopratili Šimu L. (26). Sumnjiče ga da je u noći na petak napao četiri djevojke u noćnom klubu, a jednu je i istukao.

S obzirom na to da u dosjeu ima povijest nasilnog ponašanja nisu željeli riskirati te su mu lisice stavili na ruke i noge. Da zaštiti lice, na glavu si je stavio kapuljaču te su tako čekali najmanje pet minuta prije nego su im otvorili vrata. Kako neslužbeno doznajemo, pred sucem je sve porekao, no odluka o kazni ili puštanju u nedjelju nije donesena. Pred sucem su bile dvije svjedokinje koje su opisale što se to u noći na petak odvijalo u klubu na Viškovu. Tijekom ponedjeljka bi trebale svjedočiti i žrtva, njezina prijateljica, redar i još jedan svjedok. Iz riječke bolnice su za Novi list rekli da žrtva, nasreću, nema teže ozljede glave. Kako joj se stanje ne bi pogoršalo preporučili su joj da miruje te da se javi svom liječniku.

Šimu L. su do odluke vratili u pritvor. Prema Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira prijeti mu kazna od 50 do 350 njemačkih maraka ili 30 dana zatvora.

Policija je nakon uhićenja navela kako mladića znaju od prije jer su ga u zadnjih desetak godina više puna privodili zbog prekršaja i kaznenih djela. Šimu su tijekom 2015. optužili za razbojništvo, no nije se pojavljivao na ročištima, piše Novi list. Zbog toga su za njime raspisali tjeralicu. U svojoj karijeri s prijateljima je 2012. bio optužen da je opljačkao dva mladića u Ulici braće Hlača. Došao je do tinejdžera i zamolio ga cigaretu. On i prijatelj rekli su da ih nemaju te ih je Šime L. napao. Jednog je udarao šakama po glavi te mu je mladić u strahu dao mobitel, sat vrijedan nekoliko tisuća kuna i novčanik. Dok mu je uzimao stvari, njegovi pomagači su cipelarili drugog tinejdžera. Mladići su srećom prošli samo s lakšim ozljedama, masnicama i ogrebotinama.

Šimu L. sud je dva puta osuđivao zbog teških krađa. U oba slučaja dobio je uvjetne kazne te se našao na slobodi.