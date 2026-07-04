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POLICIJA POSTUPALA

Priveli šest ljudi na koncertu Thompsona u Zaprešiću

Piše HINA,
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Priveli šest ljudi na koncertu Thompsona u Zaprešiću
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Na koncertu se, prema nekim procjenama, okupilo oko 30.000 ljudi

Policija je postupala i privela šest osoba zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog redu i mira i uporabe pirotehnike u subotu uoči i na početku koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu u Zaprešiću, doznaje se u Policijskoj upravi zagrebačkoj. 

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Na upit o eventualnom policijskom postupanju vezanom uz pjevanje ustaških pjesama i isticanja ustaških simbola iz policije navode da sve snimaju i da će snimke biti naknadno pregledane.

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U ovom trenutku je teško biti decidiran dok se ne provjeri i ne dovrši postupak i utvrdi o kojem se točno prekršaju radi, kako bismo bili činjenično točni, rekla je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.  

Na koncertu se, prema nekim procjenama, okupilo oko 30.000 ljudi, a održava se dan uoči godišnjice koncerta na zagrebačkom Hipodromu na kojem se, prema organizatorima, okupilo više od 500.000 posjetitelja.

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