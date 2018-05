Priveli su učenika 'Našli smo i bombe, ubio je desetak ljudi...'

Najmanje je osmero ljudi poginulo u pucnjavi u srednjoj školi u Santa Feu u Teksasu, a policija koja je pretražila zgradu je objavila da je privela učenika osumnjičenog za napad i našla eksplozivne naprave.

Šerif okruga Harris Ed Gonzalez je izjavio da je u napadu ubijeno osmero do desetero ljudi, i učenika i odraslih.

"U pritvoru je jedna osoba, osumnjičenik, a privedena je i ispituje se i druga osoba koja je možebitno od interesa za istragu", rekao je Gonzales na konferenciji za tisak.

U školi i van kampusa nađena su eksplozivne naprave, objavio je Gonzales na Twitteru.

"Redarstvene snage ih onesposobljavaju. Škola je evakuirana".

Osumnjičeni je sedamnaestogodišnji mladić, rekao je agenciji Reuters izvor iz policije pod uvjetom da ostane neimenovan jer nije ovlašten javno govoriti o istrazi. Gonzales je ranije rekao da je napadač bio učenik te škole u Santa Feu, 48 km jugoistočno od Houstona.

Prema pisanju stranih portala, napadač je identificiran kao Dimitrios Pagourtzis iz Santa Fea koji je također ranjen, najvjerojatnije u razmjeni vatre s policijom. Eksplozivne naprave pronađene su i u kući njegovih roditelja.

Najmanje je devetero osoba hospitalizirano, rekli su predstavnici bolnice, a stanje ozlijeđenih još nije objavljeno.

Gonzalez je rekao da je među ozlijeđenima i jedan pripadnik policije.

'Osjećala sam da će se to jednog dana i nama dogoditi'

Učenica škole Paige Curry (17) razgovarala je nakon napada s novinarom lokalne televizijske postaje.

- Ne znam zašto bi netko ovo učinio, ne znam - rekla je vidno potresena Paige.

- Sjedila sam u učionici kada sam čula glasne udare, prvo nisam znala što je to, a zatim sam shvatila da su pucnjevi. Čula sam vrištanje i počeli smo trčati i sakrili smo se. Bilo me jako strah, trebala sam nekoga da me smiri.

- Jedna djevojčica je potpuno paničarila, jedva su je smirili. Bilo je stvarno strašno.

- To se događa posvuda, uvijek sam osjećala da će se jednog dana dogoditi i ovdje. Nisam bila iznenađena, samo prestrašena.

Slučaj je najnoviji u nizu smrtonosnih pucnjava u američkim školama. Sedamnaest ubijenih učenika i profesora 14. veljače u srednjoj školi u Parklandu na Floridi ponovno je potaknula dugogodišnju raspravu o posjedovanju vatrenog oružja.