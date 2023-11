'Privremeno povlačimo ove serije naših proizvoda! Ako ih imate kod sebe, javite nam se'

Nakon priopćenja Državnog inspektorata u kojem navode da su naredili povlačenje određenih proizvoda, oglasili su se i iz Coca-cole. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Slijedom nedavnih događanja poduzimamo korake kako bismo zaštitili javno zdravlje.

Privremeno povlačimo jednu seriju Coca-Cola Original Taste 500ml u plastičnoj ambalaži (PET) s tržišta prema Usmenom rješenju Državnog inspektorata Republike Hrvatske, serija proizvoda Coca-Coca Original Taste, gaziranog bezalkoholnog pića, 500 ml PET proizvedenog 11. listopada 2023. s rokom trajanja do 11. travnja 2024.

Iako naša interna analiza nije pokazala nepravilnosti u proizvodnji ili u proizvodima, također smo donijeli odluku o privremenom povlačenju dvije ograničene serije Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml u staklenoj ambalaži do završetka službene istrage. Riječ je o serijama proizvedenim 27. svibnja 2023. (s rokom trajanja do veljače 2024.) i 22. lipnja 2023. (s rokom trajanja do ožujka 2024.).

Nastavljamo surađivati s nadležnim tijelima i poduzimamo konkretne aktivnosti kako bismo zaštitili naše potrošače.

Ukoliko imate proizvod s navedenim datumima proizvodnje ljubazno vas molimo da kontaktirate naš Centar za potrošače putem e-mail adrese info.hr@cchellenic.com ili pozivom na 0800 0455.

