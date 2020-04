Privremeno zaustavili izvršenje splitskog proračuna za 2020.

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u ponedjeljak je donio mjere kojima je privremeno zaustavio izvršenje gradskog proračuna za 2020. godinu jer su zbog epidemije koronavirusa smanjeni proračunski prihodi.

"Zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti kao posljedica epidemije bolesti covida 19, koje su utjecale na smanjenje prihoda proračuna Grada Splita, gradonačelnik Andro Krstulović Opara donio je danas mjere privremene obustave izvršenja proračuna za 2020., što znači da se obustavljaju svi javni pozivi, postupci javne nabave i postupci jednostavne nabave, te se oni neće ni pokretati, osim onih koji zadovoljavaju određene uvjete", priopćeno je iz gradske uprave. Kako se navodi, zabranjuje se i zapošljavanje te primanje službenika i namještenika na neodređeno i određeno radno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene u gradskim upravnim tijelima te kod proračunskih korisnika.

Objašnjeno je kako mjere kojima se privremeno zaustavlja izvršenje proračuna obuhvaćaju i provedbu dijela mjera koje je donio Financijsko-gospodarski savjetnički tim gradonačelnika, tako da se time, uz već donesene predložene mjere Gradskog vijeća, nastavlja provedba predloženih mjera.

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara s gradskim službama te proračunskim korisnicima primarno ima za cilj očuvati sve javne funkcije Grada, koje su izravno ugrožene smanjenjem namjenskih prihoda, ali i nemogućnošću rada određenih službi i djelatnosti, a ovaj zaključak je na tragu navedenoga, mjere racionalizacije, štednje i organizacije rada Grada Splita u novonastalim okolnostima", stoji u priopćenju.

Cilj Grada Splita je da se provedbom svih predloženih mjera, pa tako i privremene obustave, ne odustaje ni od jedne gradske investicije, štoviše, da se znatno ubrza priprema i realizacija svih gradskih projekata, poglavito onih kapitalnih te onih usmjerenih na nova zapošljavanja u privatnom sektoru koji će imati znatan učinak na BDP grada Splita te poduzetničke aktivnosti u gradu, priopćila je gradska uprava.

"Privremeno obustavljanje izvršavanja proračuna Grada Splita nužno je i zbog odluke i naputka Vlade o ograničavanju korištenja financijskih sredstava predviđenih državnim proračunom i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. koje se primjenjuje i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave." Nužno je također i zbog učinka primjene donesenih Vladinih mjera za pomoć gospodarstvu koje obuhvaćaju i odgodu/oslobođenje/obročnu otplatu plaćanja poreza i prireza na dohodak i drugih zajedničkih prihoda, stoji u priopćenju.

Napominje se kako će se "iznimno moći" provoditi nabava materijala, opreme i drugog potrebnog za borbu protiv pandemije covida 19 ili nužnog za redovito funkcioniranje Grada Splita i proračunskih korisnika te ako se nabava provodi u sklopu projekta sufinanciranog novcem iz Europske unije ili novcem drugih nacionalnih i međunarodnih institucija.

U priopćenju se među ostalim ističe i kako je "iznimno zapošljavanje i prijam službenika i namještenika na određeno i neodređeno vrijeme te sklapanje ugovora o djelu dopušteno samo ako za to postoji opravdan i obrazložen razlog", to jest ako se dovede u pitanje obavljanje propisanih poslova, a za to je potrebno dobiti suglasnost gradonačelnika.

Vukovarsko-srijemska županija smanjila plaće i ukinula naknade

Vukovarsko-srijemska županija poduzela je mjere radi osiguranja sredstava za financiranje aktivnosti u borbi protiv epidemije korona virusom.

Uz mjere Vlade RH za pomoć gospodarstvu, Vukovarsko-srijemska županija donijela je i odluku o smanjenju plaža svim zaposlenicima i dužnosnicima Županije i poduzećima i ustanovama kojima je Županija osnivač.

Naime, djelatnicima Županije i djelatnicima poduzeća i ustanova u vlasništvu Županije smanjuje se plaća za 10 posto, a županu i zamjenicima župana i direktorima/ravnateljima županijskih poduzeća plaća se smanjuje za 15 posto. Okupan iznos ušteđenih sredstava je 325.420,00 kuna na mjesečnoj razini.

Isto tako, donesena je i Odluka o privremenom ukidanju naknada za članove nadzornih odbora i upravnih vijeća kojima je osnivač Vukovarsko-srijemska županija, što ukupno čini 53.322,70 kuna ušteđenih sredstava mjesečno.

-Također, djelatnici Vukovarsko-srijemske županije i županijske ustanove odrekle su se ove godine uskrsnice i uskrsnih paketa te regresa, a sredstva iznosu od 882.500,00 kuna preusmjerena su za otkup poljoprivrednih proizvoda naših OPG-ova, a preko Crvenog križa dostavlja se stanovnicima kojima je pomoć zaista potrebna Isto tako sredstva će biti usmjerena i za poticanje pozitivnog poduzetničkog okruženja, koji je važan čimbenik razvoja gospodarstva svake županije, te je nužno kontinuirano ulaganje u njegov razvoj, a posebno sada u vrijeme korona krize.- navode nam iz Vukovarsko-srijemske županije.

Vukovarsko-srijemska županija planira i sukladno raspoloživim financijama poticati investicije i razvoj gospodarstva na području županije.

-Prije svega u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Županija će davati suglasnost na moratorije kredita koji se provode u okviru postojećih programa.

Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima nastojat će poticati investicije i unaprjeđenje poslovanja malih i srednjih poduzeća te poticati nezaposlene osobe na pokretanje vlastitog posla u proizvodnom, prerađivačkom sektoru.- zaključuju iz Vukovarsko-srijemske županije.