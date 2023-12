Problem smještaja za djecu je ogroman: 'Dijete s mentalnim teškoćama čeka još od 2019.'

Odbor za prava djeteta UN-a iskazao je 2022. u preporukama RH zabrinutost zbog slabog napretka u procesima deinstitucionalizacije i transformacije posljednjih 10 godina. Tema nedostatnih smještajnih kapaciteta samo je dio problema, drugi problemi se odnose na nužnost da se djeci pomogne ostati u okruženju vlastite obitelji, na kvalitetu usluga, što je često vezano ud nedostatni broj stručnih djelatnika, prekobrojnih smještaja i uz povremenu neprimjerenost smještaja djetetovim potrebama, istaknula je Maja Gabelica Šupljika, zamjenica pravobraniteljice za djecu, na čiju inicijativu se danas u Saboru na tematskoj sjednici Odbora za zdravstvo i mlade govorilo o problemu nedostatnog smještaja za djecu u alternativnoj skrbi.

'U 22 ustanove imamo 904 djece, što je 62 djece više od kapaciteta, četvrtina ih je mlađa od sedam godina'

Smještaj djece prečesto se realizira, upozorila je Gabelica Šupljika, prema kriteriju slobodnog mjesta, a ne prema najboljem interesu djeteta.

- Proces deinstitucionalizacije domova počeo je 2011., što smo snažno pozdravili, no rezultat toga su smanjeni kapaciteti u ustanovama socijalne skrbi i izostanak uspješnog paralelnog razvoja udomiteljstva i izvaninstitucionalnih usluga. Zabrinjava i to da se sadašnji proces transformacije ne odnosi na ustanove drugih osnivača (ne u vlasništvu RH, op.a), a u kojima se nalazi 366 djece trenutno, što čini 36 posto djece od ukupnog broja - kazala je.

Najveći problem u smještaju je za onu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, naglasila je.

- Prema podacima od početka listopada u 15 centara za pružanje usluga u zajednici i sedam ustanova drugih osnivača na smještaju se nalazilo 613 djece, što je 54 djece koje premašuju kapacitetni broj. U organiziranom stanovanju nalazilo se 327 djece i to je u okviru utvrđenih kapaciteta. Dakle, u 22 ustanove imamo 940 djece, što je za 62 djece više od kapaciteta, a među njima se, što je posebno zabrinjavajuće, nalazi 218 djece mlađe od sedam godina, a to je 23 posto od sve djece, gotovo četvrtina - navela je Gabelica Šupljika.

Zabrinjavajuće su i informacije, nastavila je, o učestalom izmještanju djece iz udomiteljskih obitelji jer se nisu u stanju nositi s teškoćama djece.

- Jedan područni ured nas je, nakon što je dobio negativan odgovor iz 41 ustanove, obavijestio da nije u mogućnosti pronaći ustanovu ili udomiteljsku obitelj koja bi primila petero braće i sestara. Dodatno otežavajuća okolnost je da, dok se za djecu ne nađe smještaj, područni ured ne može uputiti prijedlog sudu da se roditelju oduzme pravo na stanovanje. Jedan drugi područni ured ima potrebu zbrinjavanja 62 djece, neka od njih već se nalaze u ustanovama koja nisu odgovarajuća s obzirom na njihove potrebe. I zato kada u medijima čujemo da ima mjesta u domovima i da se za nijedno ne traži smještaj, mi smo iznenađeni - istaknula je primjere zamjenica pravobraniteljice za djecu.

Naime, dodala je, prema navodima ravnatelja ustanova koje skrbe o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, tijekom ove godine realizirani su samo zahtjevi za smještaj u krizinim situacijama .

- Djeca koja se u kriznim situacijama izdvajaju iz obitelji, najčešće u ustanovama spavaju na madracima. Taj smještaj je planiran kratkoročno na dan, dva, no u stvarnosti taj smještaj traje puno dulje - rekla je.

Problemi sa smještajem djece s teškoćama u razvoju i s poremećajem u ponašanju

Problemi su, nadalje, i kod smještaja djece s teškoćama u razvoju i s poremećajem u ponašanju.

- Od 16 ustanova, veći dio njih pruža smještaj za djecu s teškoćama u razvoju tijekom njihova obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi, a manji dio ih pruža smještaj takvoj djeci predškolske dobe. U nekim ustanovama djeca koja smještena zbog odgoja i obrazovanja ostaju i nakon obrazovnog programa, a mogu biti do 21 godine, a kapacitet ustanova se ponekad bazira prema broju izvršitelja. Problemi su u nedostatnom broju djelatnika, kao i dežurstvima vikendom i praznicima, u nedovoljnom broju njegovatelja i medicinskih sestara pa vrlo često odgajatelji djeci daju terapiju, što je upitno. Djeca s problemima u ponašanju su posebno ranjiva skupina, a domovi nerijetko odbijaju zahtjeve zbog težine djetetova stanja, a sustav socijalne skrbi nema ponekad primjerenih smještajnih i tretmanskih kapaciteta. 2021. značajno je više zaprimljeno zahtjeva za smještaj djece s poteškoćama u razvoju od realiziranih - poručila je.

Nastavila je s daljnjim dramatičnim podacima.

- U domovima se formiranju liste čekanja, a pojedina djeca na izdvajanje iz obitelji ili premještaj iz domova za djecu čekaju i više mjeseci te nastavljaju živjeti u nepovoljnim obiteljskim uvjetima ili bez primjerenog tretmana u domu za djecu, zbog čega razvijaju još složeniji pup (poteškoće u ponašanju). Jedan dom za odgoj je u rujnu obavijestio područni ured da može primiti dijete - u ožujku 2025. - rekla je Gabelica Šupljika.

'Od 2019. se nije realizirao smještaj djeteta za koje zdravstvena ustanova moli da ga se smjesti jer je zatvoreni psihijatrijski odjel za njega štetan'

Ukazala je na još jedan sramotan slučaj vezan za dijete s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju.

- Imamo alarmantnih situacija kod djece koje imaju teškoće mentalnog zdravlja i poremećaja u ponašanju, zbog čega trebaju cjelodnevnu psihijatrijsku i drugu stručnu pomoć, no ustanove u sustavu socijalne skrbi nisu ni stručno ni kadrovski kapacitirane za pojedine kategorije korisnika. U jednom slučaju se od 2019. intenzivno traži adekvatna ustanova za dijete koje u obiteljskom okruženju ne funkcionira, iako su roditelji brižni i suradljivi. Područni ured se obraćao na adrese 15 centara za rehabilitaciju i odgoj i obrazovanje zbog popunjenosti kapaciteta, dijete je više desetaka puta hospitalizirano, zdravstvena ustanova moli da ga se smjesti u adekvatnu ustanovu jer se procjenjuje da je za ovo dijete dugotrajni boravak na zatvorenom psihijatrijskom odjelu štetan, no smještaj se ni dan danas nije realizirao - kazala je.

Vezano za brojeve smještene djece u ustanovama, zamjenica pravobraniteljice za djecu naglasila je kako se sigurno razlikuju od onih koje ima, primjerice, Ministarstvo socijalne skrbi, jer ih očito prikupljaju na različite načine. I to je isto, poručila je, veliki problem.

Dom u Nazorovoj 'bombardiran' zahtjevima: 'Mi smo samo u utorak imali zahtjeve za žurni smještaj osmero djece'

Ravnateljica Doma za nezbrinutu djecu Zagreb, poznatiji kao Nazorova, Jasna Ćurković Kelava smatra da je dobro što je nedavni dramatični slučaj djevojčice, koja nije imala gdje pa se javnim putem za pomoć obratila psihologinja, potaknuo organiziranje ove sjednice.

- Sličnih slučajeva mi imamo svakodnevno. Mi smo samo u utorak imali zahtjeve za žurno smještanje osmero djece, od kojih su tri male tek rođene bebe. Troje smo riješili hitnim, prekobrojnim smještajem, a za dvije bebe, obzirom da imaju samo 2,5 kile, smo zamolili bolnice da ih zadrže barem dok ne dostignu tri kile i tako smo malo odgodili smještaj. Svakodnevno smo bombardirani zahtjevima, što pisanim, što telefonskim putem - navela je Kelava pojasnivši još s kojim se problemima suočavaju od 2011. kad je krenula deinstitucionalizacija ustanova.

- Ona je dobrodošla, no nije se radilo paralelno na razvoju udomiteljske mreže i sada je velik broj ustanova zatvorio svoje smještajne kapacitet pa su se sva ta djeca prelila u dječje domove. Mi trenutno u Nazorovoj, gdje je najveći problem kod djece od 0-7 godina, a posebno do jedne godine, imamo između 30 i 40 posto djece s poteškoćama u razvoju, koje su nekada primale druge ustanove. I ta djevojčica s autizmom je dijete koje treba specijalizirani tretman, ali nije bilo ni tada upitno da se, ukoliko se ne nađe nijedan drugi smještaj, smjesti kod nas privremeno, stoga nije postojao razlog za takvo alarmiranje javnosti, ali se smjestilo, na svu sreću, u ustanovu koja zbrinjava djecu s komunikacijskim teškoćama - poručila je referirajući se na slučaj gore spomenute djevojčice i psihologinje.

U Nazorovoj je, dodala je, trenutno troje djece s teškoćama iz spektra autizma starosti tri i pet godina. Naglasila je i kako se premalo radi na prevenciji izdvajanja djece.

- Ove godine smo mi primili oko 90 djece do sedam godina, a otpustili smo 76 - 22 je otišlo u udomiteljsku obitelj, 12 je posvojeno, a oko 40 ih se vratilo u vlastite obitelji. Dakle, sva ta izdvajanja su uglavnom bila žurna izdvajanja, a u puno slučajeva je to bila prva mjera kod tih obitelji. Ako naše dijete košta državu 1500 eura mjesečno, a dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji košta oko 550 eura, znači da moramo uprijeti sve snage u kampanju za udomiteljstvo - rekla je.

Brojke o smještenoj djeci u alternativnoj skrbi iznijela je i državna tajnica Ministarstva Margareta Mađerić.

- Zadnji brojevi koje mi pratimo na mjesečnoj razini su da je 3600 djece obuhvaćeno izvaninstitucijskim i socijalnim uslugama i dnevnim programima. Sveukupno 3051 dijete obuhvaćeno je 24-satnim oblikom skrbi. Od toga, 1891 dijete smješteno je u udomiteljskoj obitelji, koje i smatramo najadekvatnijim oblikom smještaja, 654 ih je smješteno u ustanovama kojima je osnivač RH, 266 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi je u različitim organizacijskim stambenim jedinicama - navela je Mađerić, koja tvrdi da je svaki žurni smještaj koji je bio potreban u bilo kojem dijelu Hrvatske i realiziran.

- Naše kolegice su dostupne od 0-24. U petak je bila jedna situacija, cijeli vikend se radilo i djeca su se smjestila - rekla je.

Državna tajnica: 'Širimo smještajne kapacitete'

Najavila je kako Vlada radi na širenju usluga smještaja i organiziranog stanovanja za djecu s teškoćama u razvoju, bez odgovarajuće roditeljske skrbi i s poremećajima u ponašanju.

- Širenje usluga predviđeno je i ove i sljedeće godine - otvaramo 12 novih stambenih jedinica za usluge organiziranog stanovanja kapaciteta za oko 86 korisnika. Pred samim je krajem realizacije na području Siska, Koprivnice, Vinkovaca, Slavonskog Broda, Osijeka, Crikvenice, Zadra, Karlovca, Novske, Rijeke i Splita, uz to planirano je i širenje kapaciteta na području 10 županija. Aktivnosti širenja kapaciteta su u tijeku, a stavljanjem svih ovih prostora u funkciju osigurat će se dodatnih smještajnih kapaciteta za 160 korisnika u kriznim situacijama - rekla je.

Naglasila je kako Ministarstvo kontinuirano pruža financijsku pomoć za zapošljavanje i nabavku opreme.

- No, ponekad nije najjednostavnije zaposliti djelatnike, posebice u manjim sredinama, neki imaju tijekom cijele godine otvorene pozive za zapošljavanje i teško dolaze do djelatnika, ali to su problemi koje rješavamo. Mi pratimo svako dijete imenom i prezimenom, prati se njegov ostanak u instituciji, postupci posvojenja se žurno rješavaju, a u prosincu 2022. smo izradili standarde postupanja obiteljskih suradnika, to je nova socijalna aktivnost kao praktična podrška obiteljima. Do sada je zaposleno i educirano 30 obiteljskih suradnika, a do kraja ožujka 2024. predviđeno je zapošljavanje još 20. Učinili smo pozitivne korake u području udomiteljstva, no u većim gradovima je i dalje taj oblik skrbi manje razvijen, stoga pokrećemo i kampanju kako bismo potaknuli nove udomitelje da se uključe - poručila je državna tajnica.y

Kelava: 'Teško zapošljavamo djelatnike jer su potplaćeniji u odnosu na sustav zdravstva i obrazovanja'

Na problem sa zapošljavanjem se osvrnula i ravnateljica Kelava.

- Iza Nove godine ćemo mi na Jarunu imati nova 24 mjesta i za to nam nije problem prostor ni opremanje, ali će biti veliki problem zapošljavanje ljudi. Trebamo zaposliti 21 osobu - 10 predškolskih odgajatelja i šest medicinskih sestara, no zadnjih godinu dana ih jako teško nalazimo zato što su ta radna mjesta potplaćenija u odnosu na sustav zdravstva i obrazovanja. Prije godinu dana je odgajatelj kod nas imao više mogućnosti zarade jer je imao vikende, praznike, sada imaju čak i manje plaće, a obzirom da se otvaraju vrtićki kapaciteti, svi radije odlaze tamo. Mi ne možemo više naći ni čistačice, a o kuharima da i ne govorimo, nijedan se nije javio - rekla je.

Tatjana Štritof, ravnateljica novoosnovanog Zavoda za socijalni rad, naglasila je kako aktivno sudjeluju u posredovanju organizacije smještaja, ali da nisu oni ti koji mogu naložiti nekoj ustanovi prijem djece.

- Od 1. siječnja, otkad smo krenuli s radom, imamo 42 zahtjeva, s tim da smo polovicu riješili, što našim posredovanjem, što uz pomoć nadležnog Ministarstva. Problem nije od jučer, postoji dulje vrijeme, ali zajedničkom suradnjom možemo postići to da, ako se ukaže potreba za žurnim smještajem, odmah tada i realiziramo - istaknula je.

Dario Jurišić, zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, istaknuo je kako roditelji djece s teškoćama u razvoju, kao i udomitelji koji o njima brinu, nemaju dovoljnu podršku i da najprije na tome treba raditi.