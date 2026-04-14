Problemi i u ronilačkom savezu: 'Novac nezakonito trošen, a reprezentativci bez natjecanja'

Nakon što smo objavili nekoliko tekstova o nepravilnostima i trošenju u nacionalnim sportskim savezima, dobili smo i priopćenje o problemima u Hrvatskom ronilačkom savezu. Naslovljeno je dramatično, da je hrvatsko ronjenje pred gašenjem i da će svjetski prvaci ostati bez nastupa zbog blokade saveza. U mailu koji potpisuje Darko Kovačević, te se navode još i Klubovi i reprezentativci, priloženo je rješenje i Porezne uprave kojem je Savezu naloženo plaćanje nešto više od 8200 eura poreza i doprinosa.

No, u opsežnom obrazloženju Porezne uprave se navodi pravi razlog zašto su im obračunali takav porez, a to su brojne isplate bez valjanih dokumenata. Konkretno na desetke putnih troškova koji uopće nisu valjano potkrijepljeni dokumentacijom. Možda najekstremniji primjer je da Porezna uprava nije priznala putne troškove koji su plaćeni bivšem predsjedniku jer je navedeno da je u 18 dana proputovao skoro 16.000 kilometara automobilom. Ali i da je jednom treneru nezakonito isplaćivana plaća.

Ronilački savez već duže prolazi krizu, zbog nezakonitog trošenja novca su im obustavljene i isplate preko Hrvatskog olimpijskog odbora. Izabrano je novo vodstvo na čelu s Kovačevićem koji i šalje rješenje, ali je Ministarstvo pravosuđa i uprave poništilo upis novog vodstva zbog nestatutarnosti Skupštine.

Priopćenje članova ronilačkog saveza donosimo u cijelosti

Hrvatsko ronjenje pred gašenjem: svjetski prvaci možda ostaju bez nastupa zbog blokade Saveza

Zbog pravnog vakuuma u Hrvatskom ronilačkom savezu sportaši ne znaju tko ih može prijaviti na svjetska prvenstva – klubovi i reprezentativci traže hitnu reakciju države i upozoravaju na ozbiljne nezakonitosti koje godinama nemaju epilog.

Hrvatsko ronjenje, jedan od najtrofejnijih sportova u Republici Hrvatskoj, nalazi se pred potpunim kolapsom. Nakon odluke Ministarstva pravosuđa kojom je poništen upis predsjednika Hrvatskog ronilačkog saveza Darka Kovačevića, Savez je ostao bez osobe ovlaštene za zastupanje. U praksi to znači potpunu blokadu sustava: nema donošenja odluka, nema ugovora, nema prijava sportaša na međunarodna natjecanja niti osnovnih preduvjeta za rad.

Posljedica je dramatična i neposredna: hrvatski reprezentativci u ovom trenutku ne znaju hoće li uopće nastupiti na svjetskim i europskim prvenstvima u 2026. godini. Radi se o sportašima svjetske razine, uključujući višestruku svjetsku prvakinju i svjetsku rekorderku, aktualnu sportašicu godine za neolimpijske sportove Mirelu Kardašević, kao i druge svjetske i europske prvake i rekordere koji se nalaze u vrhuncu forme nakon višegodišnjih priprema. Ako se situacija hitno ne riješi, Hrvatska će izgubiti realne izglede za osvajanje najsjajnijih odličja na međunarodnoj sceni.

Kao nikad dosad u povijesti Saveza, klubovi i sportaši su jedinstveni i odlučni. Unatoč godinama pritisaka, isključenja i opstrukcija, uspjeli su demokratskim putem preuzeti upravljanje Savezom, stabilizirati sustav, podmiriti nagomilane dugove koje je stvorila bivša upravljačka struktura te ponovno pokrenuti sport. Danas jasno poručuju: neće odustati i neće dopustiti daljnje uništavanje hrvatskog ronjenja.

U radu Hrvatskog ronilačkog saveza pod dugogodišnjim vodstvom bivšeg predsjednika Kamila Čuljka već su utvrđene ozbiljne nezakonitosti i financijski sporni postupci. Hrvatski olimpijski odbor takve je nalaze potvrdio i u više navrata reagirao, uključujući obustavu financiranja. Ministarstvo financija kroz porezne postupke dodatno je potvrdilo protuzakonito postupanje i naložilo plaćanja. Protiv odgovornih osoba podnesene su kaznene prijave koje godinama stoje bez epiloga.

Unatoč svemu navedenom, sustav i dalje ne daje odgovor na ključno pitanje: kako je moguće da se dokumentirane nezakonitosti i indicije ozbiljnih financijskih malverzacija godinama ne razrješavaju – i što se još čeka?

Posebno zabrinjava činjenica da se u trenutku kada postoje utvrđeni nalazi o protuzakonitom djelovanju i ozbiljne sumnje na zlouporabu položaja ponovno otvara prostor da ista osoba povezana s tim razdobljem organizira novu skupštinu Saveza. Time se sustav vraća na početak i daje nova prilika modelu upravljanja koji je doveo do današnje blokade.

Važno je jasno istaknuti da je Hrvatski olimpijski odbor do sada bio jedina institucija koja je konkretno reagirala. Glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač svojim je djelovanjem prošle godine omogućio nastup hrvatskih sportaša na međunarodnim natjecanjima i time izravno spasio sezonu i osvojena odličja. Međutim, takvo rješenje ne može biti trajno. HOO nema ovlasti riješiti pravni vakuum u kojem se Savez nalazi, a bez reakcije pravosuđa ove godine takvo spašavanje više neće biti moguće.

Zbog toga sportaši i klubovi zahtijevaju hitno donošenje privremenih mjera koje će omogućiti zakonito funkcioniranje Saveza u prijelaznom razdoblju, prijavu sportaša na međunarodna natjecanja i kontinuitet sportskih aktivnosti. Bez toga, posljedice će biti nenadoknadive – izgubljene sezone, prekinute karijere i trajno oštećenje jednog od najuspješnijih hrvatskih sportova.

Istovremeno, javnost ima pravo na odgovor na još jedno ključno pitanje: postoji li i u ovom savezu obrazac dugogodišnjeg izvlačenja novca iz sustava sporta na koji ukazuju svjedočanstva sportaša i nalazi nadležnih institucija, sličan onome koji se danas istražuje u drugim sportovima u Hrvatskoj? Odgovor na to pitanje više ne može čekati.

Ovo više nije pitanje jednog saveza. Ovo je pitanje funkcioniranja sustava, odgovornosti institucija i odnosa države prema vrhunskom sportu. Ako se hitno ne reagira, odgovornost za propuštene rezultate, izgubljene karijere i urušavanje hrvatskog ronjenja neće biti samo na pojedincima, nego i na institucijama koje su imale mogućnost reagirati.