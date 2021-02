Pročelnik Klinike za stomatologiju Željko Verzak iz zagrebačkog KBC-a gostovao je u N1 studiju uživo

Upitan kako je rektoru ponuđeno da se cijepi, rekao je da je rektor kod njega bio na konzultacijama oko stomatoloških stvari te da su išli na cijepljenje, a da se dio djelatnika Zavoda nije cijepio pa je Boras cijepljen viškom cjepiva.

'Ostala su tri cjepiva pa smo mu ponudili da se cijepi ako želi'

- Ja sam se čuo s kolegama pitao sam je li moja klinika gotova sa cijepljenjem, rekli su mi da su ostala tri cjepiva, on je to čuo kao i mi i ponudili smo onda rektoru da se cijepi, ako želi - rekao je Verzak.

Taj dan bila je na redu samo Klinika za stomatologiju.

- Oni nisu bili na pregledu, došli su kod mene na konzultacije. Konzultacije ne bilježimo kao takve, nije bio dijagnostički postupak, nego su došli da vidimo što treba ili ne treba. Ja sam ih pozvao da dođu kod mene, jer sam cijeli dan bio tamo, pa sam iskoristio to što sam tamo da obavim i taj dio posla - rekao je Verzak o cijepljenju Borasovih.

'Uvijek je put u pakao popločan dobrim namjerama'

Nije želio o detaljima konzultacija, kazavši da o tome ne može govoriti, ali da se rektor u tom trenutku našao među ljudima koji su bili određeni za cijepljenje pa je iskoristio činjenicu što su ostale tri doze cjepiva viška.

- Ja sam pitao ima li razloga da se cijepe. Drugo nisam pitao. I ja sam prebolio, pa sam se cijepio. Nisam ulazio u to, nisam ja epidemiolog, pitao sam smatraju li da ima razloga da se cijepe, kad je već takva situacija, da i to ne propadne do jutra, oni su rekli da da i ja nisam dalje ulazio u to - rekao je Verzak.

Hoće li Borasovi primiti drugu dozu?

- Ja se pitam nakon ovoga hoće li se uopće cijepiti. Nemam odgovor na to. Moramo s upravom sjesti i odrediti - rekao je Verzak.

Na pitanje smatra li pogreškom što je rektoru i njegovoj supruzi uopće ponudio da se cijepe, Verzak je rekao:

- Naravno da smatram da sam pogriješio. Uvijek je put u pakao popločan dobrim namjerama. Postupio sam tako kako sam postupio, da imam ponovno priliku, ne bih sigurno u ovu situaciju doveo nikoga, a najmanje sebe.