Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras cijepio se protiv korona virusa, javlja N1.

Cjepivo je primio 25. siječnja ove godine.

Ne bi to po ničemu bilo sporno s obzirom na to da je 69-godišnji Boras u godinama, međutim on je u studenom prebilo korona virus stoga bi još trebao biti imun.

N1 je upitao Borasa zašto se cijepio ako je u studenom prebolio Covid-19, no nisu dobili odgovor.