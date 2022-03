Pročitajte intervju Zelenskog koji je Rusija zabranila: 'Ma da me samo jedan čovjek posluša'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u subotu po prvi put od početka rata 24. veljače dao intervju za ruske opozicijske medije. Ruska agencija za nadzor medija u nedjelju je upozorila medije da ne prenose intervju Zelenskog. Pokrenuli su i istragu protiv onih koji su to učinili.

Zelenski je ruskim medijima pričao o tijeku rata, ruskim zahtjevima na pregovorima te o stanju u Mariupolju.

- Ruska vojska je blokirala grad. Svi ulazi i izlazi iz Mariupolja su blokirani. Luka bombardirana. To je humanitarna katastrofa, nedvojbeno, jer je nemoguće donijeti hranu, lijekove i vodu. Ruska vojska puca na humanitarne konvoje, vozači su ubijeni. Što se dogodilo s teretom koji su prenosili, ne znam - poručio je, prenosi portal 0629.

'Odveli su više od 2000 djece'

Rekao je i kako se stanovnike Mariupolja prisilno odvodi iz grada, ali ne u smjeru drugih ukrajinskih gradova, već u Rusiju.

- Prema našim podacima, više od 2000 djece je odvedeno. Ne zna se točno gdje. Generalno, ovo je katastrofa. Ne mogu vam ni opisati kako to izgleda, zastrašujuće je - rekao je i objasnio kako Rusi drže stanovnike Mariupolja u Rusiji kako bi ih kasnije mogli razmijeniti.

Što se tiče ruskih gubitaka, prvenstveno ljudstva, Zelenski je rekao kako postoji popis ratnih zarobljenika te da Rusi namjerno ne žele odvesti tijela svojih poginulih vojnika.

- Slušajte, to je stvar mržnje. Ovo je rat. Ali oni nisu stoka! Zastrašujuće je to... Zašto? Jer ako imaju takav stav prema vlastitim ljudima, kakav tek stav imaju prema drugima? Zastrašujuće - poručio je.

'Ovo nije samo rat, ovo je puno gore'

Zelenski je objasnio kako se i stav Ukrajinaca promijenio.

- Mržnja će živjeti u Ukrajincima idućih generacija, zasigurno. To se neće promijeniti. Naša djeca i unuci će imati određeni stav prema Rusima. Hoće li ih mrziti? To ovisi o Rusima - poručio je.

Dodao je kako je došlo do globalnog, povijesnog i kulturalnog razdora.

- Ovo nije samo rat. Ovo je puno gore - rekao je. Poručio je i kako je duboko razočaran populacijom koja i dalje podupire Rusiju iz različitih razloga. Poručio je kako su svi odgovorni za krv prolivenu u Ukrajini.

- Ne morate zapaliti nečiji auto, ne morate nikoga upucati, ne morate prisiljavati... Samo recite da ne možete i ne želite to učiniti. Ako me i samo jedan čovjek čuje, to je već pomak - rekao je.

'Pregovori? Dva zahtjeva su besmislena'

Dotaknuo se i pregovora s Rusijom i poručio kako su od početka oni bili na temeljima ruskog ultimatuma. Rusija je iznijela šest zahtjeva, no Zelenski tvrdi kako se o dva neće razgovarati. To su zahtjevi koje Rusi nazivaju demilitarizacijom i denacifikacijom.

- Nismo uopće sigurni što to njima znači - poručio je.

Jedan od zahtjeva je i "veće poštovanje" prema ruskom jeziku, odnosno njegovanje ruskog jezika u Ukrajini. Zelenski pak tvrdi kako svakim danom kojim se rat nastavlja, postavlja se pitanje o tome hoće li Ukrajinci uopće htjeti koristiti ruski jezik.

- Ljudi neće htjeti čitati, gledati filmove, razgovarati na ruskom jeziku. Samo vam govorim kako je, što uzrokuje to, znate?

Što se tiče sigurnosnih jamstava, Zelenski je rekao kako je to već razrađeno, no da ga ne želi biti "još jedan komad papira".

- Želimo to pretvoriti u ozbiljan dogovor koji ćemo onda potpisati. I mora biti referendum u Ukrajini. Zašto? Jer imamo zakon o referendumima. Usvojili smo ga. Ovo će biti ustavne promjene - rekao je.

Na pitanje što će biti ako se to ne usvoji na referendumu, Zelenski nije odgovorio.

'Što manje mrtvih i što brži kraj rata'

Ruski su ga novinari pitali i o ukrajinskim ratnim ciljevima. Zelenski je poručio kako se oni odnose na što manje žrtava i što brži završetak sukoba.

- Neka se ruske trupe povuku. Shvaćam da je nemoguće natjerati Rusiju da oslobode naš teritorij, to bi dovelo do novog svjetskog rata. Savršeno to shvaćam i razumijem - rekao je.

- Želim završiti ovaj rat, ne želim stotine tisuća mrtvih. Ne želim to. I zato ni ne razmišljamo o silovitim napadima, ni na Donbas, ni na Krim - zaključio je Zelenski.

>>>Stanje u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE<<<

Najčitaniji članci