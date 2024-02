Putinov intervju koji je čekao svijet: Prestanite pomagati Ukrajini i sve će biti brzo gotovo

Bivši kontroverzni voditelj Fox Newsa Tucker Carlson u četvrtak je iza ponoći objavio najavljeni intervju koji je u utorak u Kremlju vodio s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Intervju, u trajanju od dva sata, je podijeljen na 11 dijelova, a Putin je razgovor započeo revizijom povijesti Rusije i Ukrajine, a potom i u NATO-u.

Lekcija povijesti

Tucker je započeo intervju pitanjem Putinu zašto je napao Ukrajinu. Putin je krenuo s opsežnim objašnjenjem o nastanku Rusije i Ukrajine, pokušavajući objasniti zašto je Ukrajina povijesni dio Rusije. Tucker je ostao zatečen Putinovim dugim odgovorom pa je priznao da se u jednom trenutku izgubio, a Putin mu je objasnio da objašnjava povijest Rusije iz 17. stoljeća.

- Nisam siguran zašto je to relevantno za ono što se dogodilo prije dvije godine - rekao je Tucker.

Putin se nije dao smesti te je nastavio. U gotovo pola sata intervjua i Putinove lekcije iz povijesti, od Džingis-kana do raspada Jugoslavije, Carlson je izustio tek nekoliko riječi.

Foto: Tucker Carlson Network

O Ukrajini

Objasnio je i svoju odluku da napadne Ukrajinu u veljači 2022. godine. Putin je odgovorio kako je razlog za to bila pobuna u Ukrajini koja se dogodila u 2014. nakon što je smijenjen predsjednik Viktor Janukovič. Dotaknuo se i mirovnih pregovora, a Putin je objasnio da je Zelenski u jednom trenutku zabranio drugim stranama da pregovaraju.

- Globalni rat ne dolazi u obzir. To se protivi zdravom razumu, jer bi takav rat doveo čovječanstvo na rub uništenja. Isto tako, Rusija nema nikakve interese ni u Poljskoj, Latviji, ni nigdje. Samo u jednom slučaju možemo uzvratiti, a to je ako dođe do napada na Rusiju iz, primjerice, Poljske - poručio je.

O Bidenu

Na pitanje o tome kada je zadnji put razgovarao s američkim predsjednikom Joe Bidenom, Putin je odgovorio kako se ne sjeća. Carlson se u tom trenutku glasno nasmijao.

- Rekao sam mu prije invazije da radi veliku grešku povijesnih proporcija time što gura Rusiju. Njega pitajte što je odgovorio na to. O čemu moramo razgovarati? Imamo kontakte preko agencija. Uporno govorimo američkom vodstvu da ćemo se moći dogovoriti u onom trenutku kada prestanu slati oružje Ukrajini. Što bih trebao, nazvati ga? - odgovorio je.

Putin je kazao i kako najviše stranih plaćenika koji se bore na strani Ukrajine potječu iz Poljske, SAD-a i Gruzije.

- Ako netko planira poslati svoje trupe u Ukrajinu, to bi moglo dovesti čovječanstvo na rub vrlo ozbiljnog svjetskog sukoba. Je li to SAD-u doista treba, zar nemate ništa pametnijeg za raditi? Zar nije bolje pregovarati s Rusijom i shvatiti da ćemo se mi uvijek boriti za svoje interese? - poručio je. Osim toga optužio je i CIA da je raznio Sjeverni tok.

- Gledajte tko ima interesa to napraviti. No, nisu svi u mogućnosti to i izvesti - objasnio je.

Foto: Tucker Carlson Network

O Zelenskom

Putin je komentirao i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

- Zelenskom sam ranije rekao da zašto podržava naciste ako se njegov otac ranije borio protiv fašizma. Neću vam reći što mi je odgovorio na to, ali to je njegova sloboda izbora. Pobijedio je na izborima jer je uvjerio građane da će ih dovesti prema miru. Kada je došao na vlast, mislim da je shvatio dvije stvari: da mu je bolje ne sukobljavati se sa mnom ili nacistima, ali i da će Zapad uvijek podupirati one koji će protiviti se Rusiji - objasnio je.

O Clintonu i NATO-u

Putin je podsjetio da je bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona pitao može li Rusija ući u NATO, ali je ovaj rekao da to nije moguće. Međutim, da je američki čelnik rekao "da" u to vrijeme, to bi uvelo razdoblje približavanja između Moskve i vojnog saveza, sugerira Putin. Carlson pita bi li se Rusija pridružila NATO-u, a Putin kaže da se to moglo dogoditi.

- SAD i njegovi "sateliti" podržali su separatizam i terorizam na Sjevernom Kavkazu 1990-ih pružajući političku, informacijsku, financijsku i vojnu potporu pobunjenicima - tvrdi Putin. Kada se sastao s američkim kolegom po tom pitanju, tvrdi da je ovaj odbacio te optužbe. Kasnije je, međutim, Washington priznao Moskvi da je surađivao s ruskom oporbom i dodao da je tu politiku smatrao ispravnom, kaže Putin napominjući da je nakon toga Moskva shvatila da bilo kakav dijalog o tom pitanju neće uroditi plodom.

Foto: Tucker Carlson Network

Mirovni pregovori

- Već sam rekao da nismo odbili razgovor. Spremni smo pregovarati. To je zapadna strana, a Ukrajina je očito satelitska država SAD-a. Evidentno je. Ne želim da to shvatite kao da tražim jaku riječ ili uvredu. Ali oboje razumijemo što se događa. Financijska potpora. Osigurano je 72 milijarde američkih dolara. Njemačka je na drugom mjestu, a zatim slijede ostale europske zemlje. Deseci milijardi američkih dolara idu u Ukrajinu. Ogroman je priljev oružja. U ovom slučaju, trebali biste reći sadašnjem ukrajinskom vodstvu da prestane i sjedne za pregovarački stol, poništi ovaj apsurdni dekret. Nismo odbili - rekao je Putin.

- Prije ili kasnije Rusija i Ukrajina će se dogovoriti. Osobno želim da se ova situacija riješiti putem pregovora. Rusija još uvijek nije postigla ciljeve koji su određeni ovom specijalnom vojnom operacijom. Zapad je počeo shvaćati kako je nemoguće strateški poraziti Rusiju. Sada je vrijeme da razmisle kako i što dalje. Mi smo za dijalog spremni - poručio je Putin..

O Elonu Musku

Putin je istaknuo da je Elon Musk nezaustavljiv.

- Učinit će kako smatra prikladnim. Ipak, morat ćete pronaći zajednički jezik s njim i pronaći način da ga uvjerite. Mislim da je on pametna osoba, doista vjerujem da je. Dakle, morat ćete postići dogovor s njim jer ovaj proces treba biti formaliziran i podvrgnut određenim pravilima. Čovječanstvo mora razmotriti što će se dogoditi zbog najnovijeg razvoja u genetici ili umjetnoj inteligenciji? Može se napraviti približno predviđanje onoga što će se dogoditi.

Foto: Tucker Carlson Network

Komunikacija s SAD-om

Osvrnuo se Putin i na Sjedinjene Američke Države te dodao kako vjeruje u obnavljanje komunikacije.

- Do toga će doći ako se SAD-e naviknu da se svijet mijenja. Moraju se prilagoditi novom svijetu i novim odnosima snaga. S nekim prijašnjim američkim predsjednicima imao sam uistinu dobar odnos. Prvenstveno mislim na Georgea Busha mlađeg kojeg su mnogi podcjenjivali, ali je bio vrlo dobar. Shvaćao je puno toga i dobro je radio. Sličan odnos sam imao i s Donaldom Trumpom. Ali, ponavljam, ako ideja dominacije ostane pod svaku cijenu u američkoj javnosti ništa se neće promijeniti - kazao je Putin.

Naglasio je i kako je "svima jasno da su Amerikanci uništili plinovod Sjeverni tok".