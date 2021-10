Predsjednik Austrije Alexander Van der Bellen obratio se javnosti dan prije nenajavljene ostavke austrijskog kancelara Sebastiana Kurza nakon optužbe da je umiješan u korupcijsku aferu.

POGLEDAJTE VIDEO: Austrijski predsjednik održao govor

Pročitajte cijeli govor koji je predsjednik Van der Bellen održao:

"Dragi Austrijanci i svi ljudi koji živite u Austriji,

obećao sam da ću vam se u teškim trenucima uvijek izravno obratiti i da ću vas transparentno obavijestiti o važnim stvarima. To sad želim i napraviti.

Mnogi od vas se pitaju: 'Što se to sada opet događa?'

Dopustite mi da vam ukratko objasnim što se dogodilo, što će se dogoditi, a što se zasigurno neće dogoditi.

'Ovo što vidimo može biti kriza vlade, ali svakako nije kriza države'

Prije svega, zasigurno se neće dogoditi da ova republika izgubi ravnotežu. Svi ćemo se u to uvjeriti. A to nam ponovo garantira naš nepokolebljivi ustav.

Ovo što vidimo može biti kriza vlade, ali svakako nije kriza države jer država i administracija rade. To sada vidimo. Temelji naše ustavne države su netaknuti. Podjela vlasti između izvršne, zakonodavne i sudske vlasti funkcionira. Ovih posljednjih nekoliko dana je to pokazalo. A to će se pokazati i u idućim danima. Naša je demokracija spremna za sve moguće situacije pa tako i za ovu.

'Optuženi imaju prava, ali ima ih i narod'

Dakle, što se dogodilo?

U srijedu ujutro svjedočili smo vrlo neobičnoj pojavi. Vidjeli smo pretrese, između ostalog, i u uredu kancelara, a javno tužiteljstvo je pokrenulo novu istragu protiv njega. Optužbe su ozbiljne, između ostalog se radi i o pronevjeri i podmićivanju.

Zadaća je pravosuđa istražiti sumnje, bez obzira na ugled osobe. Posao državnog odvjetništva je utvrditi što je inkriminirajuće, a što oslobađajuće. Trenutno ne znamo hoće li ova istraga dovesti do podizanja optužnice ili ne. A do moguće presude neovisnog suda, presumpcija nevinosti primjenjuje se na sve optužene.

Međutim, ono što jasno vidimo ponovo je moralna slika koja nije dobra za demokraciju. Čujemo nedovoljno poštivanja ljudi i institucija u našoj ustavnoj državi, kako u chatovima, tako i u izjavama.

Ja od političara očekujem nešto drugo. Ranije sam spomenuo pretpostavku nevinosti. Svatko se smatra nevinim sve dok ga sud ne osudi. To je pravo svake osobe osumnjičene za zločin.

No, i građani Austrije imaju prava. Između ostalog, pravo na vladu koja je sposobna djelovati.

'Austrija si ne može priuštiti nikakve egoizme'

Pred nama su veliki izazovi koji se ne mogu odgoditi: suočavanje s pandemijom, kreiranje proračuna i borba s klimatskom katastrofom. I još mnogo toga.

Sposobnost djelovanja vlade sada je dovedena u pitanje. Tako sam danas i jučer razgovarao sa svim predsjednicima stranaka u parlamentu i stekao prvi dojam o stanju stvari, o stanju međusobnog povjerenja.

U ovoj je fazi važno da sve uključene osobe prije svega razmisle o dobrobiti Austrije. Stranački interesi sada se moraju ostaviti po strani. Austrija si sada ne može priuštiti nikakve egoizme.

Stoga apeliram na sve stranke i njihove čelnike: Ne razmišljajte što možete kratkoročno dobit za svoje stranke. Razmišljajte samo o onome što je potrebno Austriji.

Dame i gospodo, oporbene stranke u parlamentu najavile su da će u utorak glasati o nepovjerenju kancelaru. Predstavnici naroda, tj. vaši predstavnici, razgovarat će o tome i na kraju odlučiti kako će se stvari nastaviti odvijati u našoj zemlji. Zbog toga je sazvan poseban sastanak. Parlament predstavlja vas, dragi birači.

Očekujem da će djelovati samo u vašem interesu i da će nastojati učiniti pravu stvar.

'Pobrinut ću se da uvijek postoji stabilna vlada'

Ne znamo što će donijeti sljedeći dani. Ovo je predmet razmatranja i rasprave među strankama. To je potrebno i ispravno u demokraciji.

Kao savezni predsjednik, neću javno davati nikakve savjete. Ali moram se pobrinuti da uvijek postoji stabilna vlada. A to ću i učiniti.

Dame i gospodo, dopustite mi da ovo vrlo jasno kažem: Očima orla ću pratiti da budu zajamčene sposobnost djelovanja i integritet svih institucija u našoj republici. Pazit ću nad tim sa svime što mi je na raspolaganju. I obećavam vam da ću sljedećih dana uvijek u vidu imati cijelu sliku, za dobrobit naše domovine. Da se osnove našeg suživota pravilno poštuju. I da naša zemlja ostane u ravnoteži.

Hvala vam na dragocjenom vremenu", rekao je austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen.

Korupcijska afera

Kancelar Kurz podnio je ostavku zbog ozbiljnih optužbi u umiješanost u korupcijsku aferu i zlouporabu 1,3 milijuna eura novca poreznih obveznika kojima su se pod nazivom ''istraživanja'' zapravo financirala naručena izvještavanja od strane medija Österreich i oe24.at.

- Bilo bi neodgovorno da upadnemo u višemjesečni kaos i u slijepu ulicu. Želim prepustiti mjesto drugome kako bih spriječio kaos - rekao je pred novinarima u Beču i dodao da se povlači radi stabilnosti zemlje i odbijajući 'lažne i izmišljene optužbe'.