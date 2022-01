Hrvatska policija i dalje je uključena u istragu svih okolnosti nestanka Mateja Periša 31. prosinca u Beogradu, a osim ispitivanja njegovih prijatelja, došli su i u posjed svih poruka koje su međusobno razmjenjivali.

Upitno je koliko će te poruke otkriti detalja o nestanku samog Mateja, no policiji daju sliku događaja te večeri, a Slobodna Dalmacija objavila je prepisku između Matejeva prijatelja B. i njegove djevojke S. koja je ostala u Splitu i nije s društvom putovala.

Kako se navodi, prepiske se odnose na dan nestanka, ali i na pet, šest dana kasnije.

B. u prvoj poruci piše Matejevoj djevojci S.: "Ja ne znam šta je njemu bilo. Droge ili šta... Mi nismo uzimali, ja ne znam šta je njemu bilo."

S. mu odgovara: "Pa ne virujem da je sam pa sakriva, osim ako mu neko u tom điru nije ponudio. Pa nije žensko da će mu stavit u piće."

B. joj nakon toga piše: "Stvarno ne kužim."

B. potom nekoliko dana odgovara na poruke djevojke S., ali se one ne odnose na ovu temu, da bi par dana nakon toga između njih opet bila obnovljena ova priča.

B. joj tako piše: "Može bit i to šta ti govoriš. Al opet doša bi do M., reka idem riješiti, ne bi mu reka idem napravit đir po klubu. Ne znam stvarno šta reći."

S. mu nakon toga odgovara: "Da ali usput upa u priču u tom điru sa čovikom, možda nije planirao to. Ili ona koristi i ta čuda, da mu je ona nekog riješila."

B. joj odgovara: "Može biti stvarno, koliko znam ona ne koristi."

S. dalje pita: "A jel mu bilo krivo što ste vi sa Zadranima uzeli, a on nije?"

B. joj dogovara: "Nije on ni zna. I to je bilo nakon što je on nesta."

Čudno je u prepisci zašto Matejev prijatelj B. mijenja priču (nisu uzeli, pa jesu) i kako ona zna situaciju sa Zadranima. Inače, ovakvih poruka ima mnogo.

Jutarnji pak piše i da je policija razgovarala s 'ekipom Zadrana' koji su tu noć bili u Gotiku, a i dalje se provode radnje oko mobitela, a policija je stalno u kontaktu s policajcima iz Srbije te nije isključen i novi sastanak sljedećeg tjedna.