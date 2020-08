Procurila snimka: Zadravec i ministar Beroš se svađaju oko izbora ravnatelja bolnice...

U telefonskom razgovoru koji traje pet minuta, objavljenom na YouTube kanalu Spectator, Zadravec napada Beroša da je natječaj za ravnatelja nezakonit, a on joj odgovara da nema ništa s tim...

<p>Na YouTube kanalu Spectator u ponedjeljak poslijepodne objavljena je audio-snimka navodnog telefonskog razgovora između <strong>Dijane Zadravec,</strong> zamjenice ravnatelja KBC Sestre Milosrdnice i ministra zdravstva <strong>Vilija Beroša</strong>. Snimka je, prema sadržaju razgovora, nastala uoči parlamentarnih izbora u lipnju ove godine. Zadravec je došla pod povećalo javnosti lani nakon fizičkog sukoba s drugom djelatnicom bolnice. Ona je članica HDZ-a koja je javno isticala kandidaturu za šeficu bolnice umjesto aktualnog ravnatelja <strong>Marija Zovaka</strong>, a natječaj za mjesto ravnatelja je tema razgovora između nje i Beroša. </p><p>Kako piše <strong><a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/procurila-je-snimka-razgovora-vilija-berosa-i-dijane-zadravec-o-natjecaju-za-sefa-bolnice-ovako-kadrovira-hdz/">Telegram</a></strong>, natječaj o kojem govore na kraju je poništen 8. lipnja jer ni jedan od prijavljenih kandidata na Upravnom vijeću nije dobio dovoljan broj glasova. Zovaku je 6. srpnja istekao mandat i tada je postao v.d. ravnatelja. Prema zakonu, kao v.d. bolnicu može voditi godinu dana te u tom roku mora biti raspisan natječaj za ravnatelja.</p><p>U nervoznom razgovoru Zadravec opetovano tvrdi kako je natječaj protuzakonit, a Beroš joj ponavlja kako o svemu odlučuje Upravno vijeće bolnice. </p><p><strong>Zadravec</strong>: Halo, Vili.</p><p><strong>Beroš</strong>: E, bok, pozdrav.</p><p><strong>Zadravec:</strong> Ovako, ne znam jesi li zaboravio ili nisi svjestan. Taj natječaj za ravnatelja Sestre milosrdnice je protuzakonit i protustatutaran. Znači koruptivan je, jer je napravljen da pogoduje jednoj osobi. Ti imaš izbor da takav natječaj poništiš, da na tom natječaju izabereš Zovaka, kao što si mi rekao ili da takav natječaj poništiš i prepustiš da ga kasnije raspisuje netko drugi. Imat ćeš sigurno skandal jer jednostavno je protuzakonit i protustatutaran.</p><p><strong>Beroš: </strong>Dijana. Ne. Gledaj. Dijana</p><p><strong>Zadravec:</strong> Pa dozvoli mi da dovršim.</p><p><strong>Beroš:</strong> Ajde. Samo molim te, nemoj dugo. Imam gužvu.</p><p><strong>Zadravec:</strong> Sve OK. Sve OK. I pitanje, ono, je li istina ono što sam čula ovoga da imaš s imovinskom karticom i onu optužbu, ovoga, je li to istina?</p><p><strong>Beroš: </strong>Ne znam o čemu pričaš. Kakva imovinska kartica, kakva optužba?</p><p><strong>Zadravec:</strong> Ja sam to čula! Zato te pitam.</p><p><strong>Beroš:</strong> Kakve to veze ima s ovim o čemu me pitaš?</p><p><strong>Zadravec: </strong>Pa pitam je li to istina jer ne mogu vjerovati da je istina.</p><p><strong>Beroš:</strong> A kakve to veze ima s ovim o čemu si me zvala?</p><p><strong>Zadravec:</strong> Nema veze, to je druga tema, pitam te odmah jednu temu i drugu temu.</p><p><strong>Beroš:</strong> Dakle, ovako. Ja ću ti odmah odgovoriti o prvoj temi, a to je da nisam natječaj raspisivao niti ja to vodim, niti imam bilo kakve elemente.</p><p><strong>Zadravec:</strong> Imat ćeš medijski skandal pred izbore da si odobrio izbor ravnatelja na natječaju koji je koruptivan.</p><p><strong>Beroš</strong>: Dijana, ovako. Upravno vijeće vodi postupak. Ja ću dati suglasnost ili neću dati suglasnost.</p><p><strong>Zadravec:</strong> Pa ti si ministar! Zaboravio si da sam ti ja to sve pisala Upravnom vijeću i tebi na znanje, sve imaš u svojim bilješkama. Idete pogodovati jednoj osobi na temelju protuzakonitog natječaja.</p><p><strong>Beroš:</strong> Ali zašto meni to govoriš?</p><p><strong>Zadravec</strong>: Pa zato što si ti ministar, Bože sveti.</p><p><strong>Beroš:</strong> Ali kakve to veze ima? Ja sam ti rekao tko je i kako odlučio.</p><p><strong>Zadravec:</strong> Imat ćeš odgovornost.</p><p><strong>Beroš:</strong> Imat ću odgovornost kad je budem imao. Imat ću kad potpišem, ako potpišem. Do tada nemam odgovornost.</p><p><strong>Zadravec:</strong> Dobro. A ja ću te zvati danas kad ću biti i razgovarati s, ovoga, Andrejem.</p><p><strong>Beroš:</strong> Dapače. Vrlo rado očekujem tvoj poziv.</p><p><strong>Zadravec</strong>: Ali natječaj je protuzakonit!</p><p><strong>Beroš:</strong> Ja ne raspisujem natječaj i nisam odgovoran za njega. I vrlo je jednostavno; ako se pokaže da je natječaj protuzakonit, bit će poništen.</p><p><strong>Zadravec:</strong> A i to ću ja pisati! Da ti unatoč brojnim upozorenjima na protuzakonit natječaj…</p><p><strong>Beroš:</strong> Oprosti, kakvim brojnim upozorenjima?</p><p><strong>Zadravec:</strong> Što?! Pa ja sam vam to sve pisala. Moji odvjetnički timovi, imate vi to sve u papirima, poslani su i na predsjednika Upravnog vijeća.</p><p><strong>Beroš</strong>: Pa super, to ide tebi na ruku. To je super.</p><p><strong>Zadravec:</strong> Ideš u protuzakonit, protustatutaran natječaj!</p><p><strong>Beroš: </strong>Hvala ti! Dijana hvala ti, hvala, hvala.</p><p><strong>Zadravec:</strong> Ma nije to hvala ti! Imat ćeš skandal pred izbore. Jel’ to stranci treba?</p><p><strong>Beroš:</strong> Gledaj, ja nisam stranka, ja nisam predsjednik stranke, ja nisam vodstvo stranke.</p><p><strong>Zadravec</strong>: Ti hoćeš reći da je Andrej blagoslovio koruptivni natječaj?</p><p><strong>Beroš: </strong>Ja ti hoću reći ono što sam ti rekao. Vrh stranke, uključujući Andreja, tebi je poslao jasnu poruku. Dijana moja, nemrem više od toga. Ja iz ovih okvira nemrem otić.</p><p><strong>Zadravec:</strong> To nije točno! Ti ne možeš govoriti vrh stranke i Andrej u jednoj rečenici.</p><p><strong>Beroš:</strong> Dijana, ja to mogu i jedino tako mogu. To je moja jedina sad mogućnost.</p><p><strong>Zadravec</strong>: Hoćeš reći da si ti razgovarao s Andrejem i da je Andrej odabrao Zovaka? To mi hoćeš reći?</p><p><strong>Beroš:</strong> Da, to ti hoću reći, da je vrh stranke odabrao put.</p><p><strong>Zadravec:</strong> Ne, ne! Da li je Andrej decidirano rekao da će Zovak biti ravnatelj?</p><p><strong>Beroš</strong>: Dijana, ja s tobom ne želim razgovarati na ovakav način. A što se tiče ovog drugog, to smatram prijetnjom.</p><p>Razgovor se prekida, a Beroš nekome govori: “Evo ljudi, vi ste sada čuli, da ona meni prijeti”.</p><p>Beroš je za <strong><a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/siri-se-snimka-razgovora-berosa-i-dijane-zadravec-o-izboru-za-sefa-vinogradske/2207495.aspx">Index </a></strong>rekao kako “ne vidi što bi trebao komentirati”, a Dijana Zadravec prozvala je Beroša da ne samo da nije spriječio 'nelegalan čin proglašenja ravnatelja', nego je, tvrdi, tajno snimao njihov razgovor i pustio sve u javnost. </p>