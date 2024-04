Prodaja birača ne bi trebala biti nacionalni sport stranaka

S kim ste spremni ići u koaliciju, a s kim nikako nećete. To novinarsko pitanje političari mrze prije izbora, pogotovo onaj njegov prvi dio. Misle da su novinari dosadni kad ih to pitaju i puno radije bi raspravljali o svojim programima i idejama koliko god (ne)realne bile. Novinari ipak u ime građana s razlogom postavljaju to pitanje jer birači imaju pravo znati gdje će otići njihov glas. Svatko tko je prije osam godina zaokružio HNS sigurno nije računao da će njegov glas spasiti Plenkovićevu Vladu. To se vidi i po rezultatima ovih izbora, kad je nekad respektabilna stranka svedena na milost na HDZ-ovoj listi. Oni su samo jedan primjer, a bio ih je niz. I nakon ovih izbora, HDZ-ovci i DP-ovci pokušavaju objasniti da je jedna stvar predizborna retorika, a kasnije nema izbora nego sjesti za stol.

