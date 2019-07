'Prodajemo sina za 230 kuna. U dobrom je stanju, ali hrđav'

Šokantan oglas osvanuo je na australskoj stranici za oglašavanje Gumtree. Netko je za 50 australskih dolara, oko 230 kuna, htio prodati svog sina.

- Dijete za prodaju. Možemo ga dostaviti ili ga vi pokupite. Muški spol - piše u oglasu. Dodali su i da je u 'dobrom stanju, malo hrđe, ali radi glatko'.

Objava je bila u skupini igračaka, a adresa za pokupiti dječaka je grad Darwin u Australiji. Korisnici su ostali u šoku kada su pročitali oglas i sve odmah prijavili.

Boy for sale for $50 on Gumtree https://t.co/CvKyFIsp4J pic.twitter.com/b2JLxbihdf