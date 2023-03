Prodaju jedrenjak Atlantia na kojem su se otrovali Talijani kod Hvara, traže 320.000 eura

To je bio šok za cijelu obitelj. Nismo se snašli, nismo uopće znali kako im prići, što reći ljudima. Trebala je to biti naša prva sezona s brodom, kupili smo ga na kredit, bio je to naš obiteljski projekt. Željeli smo nama i našem sinu jedincu osigurati budućnost. Nakon te tragedije brod više nikad nije zaplovio, ali ja ga održavam o svom trošku kako bi postigao što bolju cijenu. Oglasio sam ga za 320.000 eura, ne znam je li to realno. Kad ga prodamo spremni smo sudjelovati u obeštećenju oštećenih, kazao je na Županijskom sudu u Splitu Goran Bauk, otac Zorana Bauka, vlasnika jedrenjaka Atlantia na kojem je od posljedica trovanja uljičnim monoksidom preminuo talijanski menadžer Eugenio Vinci (57), dok se njih još šestero otrovalo. Najteže posljedice trovanja imalo je dvoje malodobne djece kojima je život bio ugrožen.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, riječ je o slučaju iz kolovoza 2019. godine. Optužene, vlasnika jedrenjaka Zorana Bauka i kapetana Jerka Marasovića tereti se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti i Vincijevu smrt. Naime, prije isplovljavanja na jedrenjak je ugrađen benzinski agregat u strojarnicu broda koji ispušta otrovne plinove i ugljični monoksid. Tragedija se dogodila na Hvaru. Na jedrenjaku je u tom trenutku bilo osam gostiju.

Naime, kako je u kabinama bilo sparno, posada je upalila agregat kako bi pokrenuli klimu, a ugljični monoksid se tijekom noći proširio po kabinama kroz vrata strojarnice i klimatizacijski sustav. Vincija je mrtvog ujutro pronašla supruga Manuela Fiasconaro.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL



- Kako sam i ja pomorac u trenutku dok se rješavao problem s generatorom bio sam na brodu, ali supruga me o svemu izvještavala. Našli smo servisera koji je rješavao kvarove na brodu i ranije, s prijašnjim vlasnikom. Rekao je da nije ništa veliko, međutim, popravak se odužio na dva tjedna. Gosti su se trebali ukrcati pa smo kupili agregat koji nam je on preporučio, no međutim nije bio dovoljno jak. Potom smo kupili drugi, on ga je testirao. Nismo imali razlog sumnjati u njegovu stručnost, ja nisam strojar. Zar bi svjesno išli ugroziti ljude, pa i život svog djeteta – pričao je Bauk predsjedavajućem sucu Mili Rebiću dodajući kako je kući s broda stigao dva dana prije tragedije. Na upit suca Rebića je li se kasnije čuo s tim serviserom, Bauk je rekao da jest, da je govorio da se nešto treba staviti vani, ali nije imao dodatno objašnjenje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL



- Dok ne prodamo brod mi nismo u mogućnosti sudjelovati u obeštećenju oštećenih. Supruga i sin ne rade, svi smo ovo teško podnijeli, a pogotovo supruga koja i dalje ide kod psihologa i psihijatra. Moram naglasiti da je ovo projekt mene i supruge, a ne sina Zorana. On je upisan kao vlasnik jer je kredit dobio kao mladi poduzetnik, no on je u to vrijeme imao 22 godine i nije mogao donositi nikakve odluke. Svi planovi i odluke su bile moje i od supruge – kazao je Bauk rekavši je brod pod hipotekom od 100.000 eura.

Obrana optuženika tražila je da se sudu dostavi medicinska dokumentacija oštećenih ne starija od mjesec dana, a odvjetnik kapetana Jerka Marasovića dodatno je zahtjevao da se njegov klijent ponovno vještači zbog njegova psihičkog zdravlja.

Oba prijedloga sudac Rebić je odbio smatrajući ih irelevantnim, ali i odugovlačenjem procesa. Na idućem ročištu krajem travnja očekuje se dolazak medicinske sestre koja je Marasoviću bila veza u bolnici i koja mu je pomagala saznati kako su oštećeni.

Također, očekuje se iznošenje obrane optuženika, ali i završne riječi obrane i državne odvjetnice. Podsjetimo, na početku suđenja i vlasnik i kapetan broda izjasnili su se da se ne osjećaju krivima. Predviđena zakonska kazna je od tri do 15 godina zatvora.

