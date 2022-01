Slučaj 'nestale bebe' iz 1981. godine nedavno je riješen. Priča o majci Milici Lilivojević koja je pronašla sina Mlađena (40) Radivojevića kojeg su oteli kao bebu u rodilištu u Kruševcu mnoge je potresala.

No, izgleda da to nije jedini slučaj nestale bebe, u periodu od 50.-ih do 80.-ih godina prošloga stoljeća na području Jugoslavije nestao je niz beba piše Kurir.rs.

Od 1945. do 1990. liječnici, medicinske sestre, matičari, policija i tajne službe otuđile su 100.000 beba, procjenjuje Udruženje nestalih beba iz Srbije. Svjedoci kažu kako je jedna beba stajala 10.000 maraka, blizance se moglo kupiti već za 15.000 maraka.

- Pokušala je trgovati i srbijanska vlada prošle godine, nudila je 10.000 eura po nestalom djetetu, majke nisu prihvatile, žele znati tko im je odnio djecu. Vijeće Europe od Srbije traži bazu DNK podataka, a majke traže otvaranje arhiva nekadašnje tajne policije - navela je Barbara Golja za Dnevnik Nove TV.

Milica je rodila u kruševačkoj bolnici 3. ožujka 1981. godine. No, nakon toga tuga, doktori joj otkrivaju da je rodila mrtvo dijete.

-Rodila sam ujutro u tri sata. Rekli su mi 4. ožujka oko 12-12 sati da je dijete mrtvo. Kada sam tražila dijete na podoj, rekli su da je još malo i da se ne može dojiti, poslije mi je liječnica rekla 'nažalost, vaše dijete je preminulo'. Nisu mi dali da ga vidim. Vidjela sam samo kad sam ga rodila, potom su ga digli, izmjerili i više ga nisam vidjela - ispričala je Milica.

Četrdeset godina nakon doznaje da je njen sin živ.

Sina su joj u međuvremenu posvojili i nadjenuli mu ime Mlađan. U sedmom razredu osnovne škole to je i doznao. Kada je odrastao odlučio je krenuti u potragu za svojom biološkom majkom.

- U Centru za socijalni rad u Aleksincu rekli su mi da me je rodila maloljetnica sa 16 godina, koja je išla u policijsku školu u Kruševcu - rekao je Mlađan te nastavio kako su mu stric i strina govorili da potječe od Roma.

I Milica i Mlađan su u svojim potragama kontaktirali predsjednika Udruženja za istinu i pravdu o bebama, Radišu Pavlovića. Upravo on angažirao se oko cijele priče.

- Milici je bilo teško, ona je živjela u uvjerenju da joj je sin mrtav, sve dok se nije vidjela s nama. Sve te godine, Milica nije sumnjala, nego je gledala ove naše priče, došla do naših telefona, kontaktirala me - kaže Pavlović.

Milica je sina prepoznala na televiziji. Primijetila je da Mlađan dosta podsjeća na njenog sina i supruga.

U svom traganju otkrili su da uz Mlađanov, nedostaje još 28 dosjea.

Nakon što su se Milika i Mlađan ponovno spojili, DNK analiza 30. rujna prošle godine potvrdila je da su majka i sin.

Srpski mediji navode da je ovo samo jedna od priča o misteriozno nestaloj bebi u jugoslavenskom rodilištu, mnoge još obitelji traže svoje najmilije.