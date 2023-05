Prodavačica ostavila štand s jagodama i novac: 'Ivek, pa u blagajni nije falilo ni centa!'

Priča o našoj prodavačici i jagodama osvanula je na svim portalima što nas je jako iznenadilo. Znao sam da gospođa mora otići u jednom momentu i da će ostaviti štand, ali nisam znao da će to tako napraviti. Iznenadio sam se kad sam došao na štand i kad sam ga zatekao zaključanog. Htio sam jagode ostaviti i nisam mogao, a onda sam vidio poruku. Ostalo je još par mjerica i novci i ja sam to tako pustio, a kada se ona kasnije vratila rekla mi je 'Ivek pa u blagajni nije falilo ni centa', priča nam Ivica Bulf, vlasnik OPG-a 'Bulf'.

Prodavačica jagoda tijekom radnog vremena morala je otići stomatologu, pa je štand u mjestu Graberje Ivanićko pored Ivanić Grada napustila i ostavila poruku 'Dragi ljudi, poslužite se sami'. Na povjerenje sumještana ostavila je i 15 eura sitnog kako bi si kupci mogli usitniti novac, a blagajna ju je dočekala puna što je oduševilo i nju i vlasnika.

- Ja isto vjerujem ljudima, stvarno vjerujem i mislim da ima više poštenih ljudi nego onih loših. To se sada i pokazalo Lokalci su isto bili iznenađeni kao i ja. Pozitivno je sve to odjeknulo i ja kad sam došao na štand nisam sumnjao da bi si neko uzeo nekakav novac ili jagode, na kraju krajeva nije to nekakav ni veliki novac. Ispala je jedna pozitivna priča i ljudi su pozitivno reagirali, a jagode su se na kraju same rasprodale - kaže Bulf.

Dodaje i kako je priča zainteresirala ljude te im se promet nakon toga povećao.

- Ljudima je to zanimljivo, pitaju za nju i komentiraju, a čini mi se kao da promet je malo porastao. Uglavnom smo naišli na jako pozitivne reakcije - govori Bulf.

Prodavačica čija je gesta oduševila kupce željela je ostati anonimna, a zatekao ju je interes javnosti.

- Ona je jedna skromna žena i nije navikla na takvu pažnju. Napravila je to jako spontano s punim povjerenjem i zatekla ju je reakcija koju je dobila. Sada se malo povukla dok se to sve ne slegne pa umjesto nje radi kolegica - dodaje Bulf.

I druge prodavačice nam kažu kako ih je oduševila reakcija kupaca, a i same bi imale povjerenja u svoje sumještane.

- Ovo je jako prometna cesta i uglavnom nam dolaze naši domaći. Tu se svi znamo, a i ljudi koji rade cijene tuđi rad pa mislim da onda ne bi pokušali ukrasti ili nešto. Pogotovo nakon ovakve reakcije mislim da bih se i sama usudila tako ostaviti štand na kratko - kaže nam prodavačica.