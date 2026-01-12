Obavijesti

News

Komentari 2
TRAGEDIJA U ŠVICARSKOJ

Produljili pritvor vlasniku bara u kojem je poginulo 40 ljudi

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Produljili pritvor vlasniku bara u kojem je poginulo 40 ljudi
Foto: Umit Bektas

Tužitelji kantona Valais najprije su u petak naredili pritvaranje suvlasnika Jacquesa Morettija nakon saslušanja njega i njegove supruge Jessice, a čekalo se na odluku o tome je li pritvor opravdan.

Admiral

Švicarski sud naredio je da se suvlasnika bara u luksuznom skijalištu Crans-Montani zadrži u pritvoru nakon što je u požaru koji je u njemu buknuo na Novu godinu poginulo 40 ljudi, izvijestila je u ponedjeljak švicarska televizija SRF.

Tužitelji kantona Valais najprije su u petak naredili pritvaranje suvlasnika Jacquesa Morettija nakon saslušanja njega i njegove supruge Jessice, a čekalo se na odluku o tome je li pritvor opravdan.

TRAGEDIJA U ŠVICARSKOJ Uhitili vlasnika bara u kojem je izgorjelo 40 ljudi u noći užasa
Uhitili vlasnika bara u kojem je izgorjelo 40 ljudi u noći užasa

Par je izrazio tugu zbog požara i rekao da će u potpunosti surađivati ​​u istrazi.

Tužitelji još nisu komentirali odluku suda.

Aftermath of New Year's Eve party fire and explosion at Crans-Montana's "Le Constellation" bar Sunday Mass at the chapel of Saint-Christophe dedicated to the victims of the fire at the 'Le Constellation' bar and lounge Sunday Mass at the chapel of Saint-Christophe dedicated to the victims of the fire at the 'Le Constellation' bar and lounge
24
Foto: Umit Bektas

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom
NEMILE SCENE

VIDEO Kaos u Dubravi: Žestoko se potukli, sudarali autima, a onda je na njega naletio autom

Tijekom nemilog događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.
VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi
IZ VIŠE KRAJEVA HRVATSKE

VIDEO Brojni čitatelji poslali su nam snimke 'čudnih svjetala' na nebu. Evo što kažu astronomi

Snimio sam neki čudni objekt na nebu koji se micao i širio oko sebe neobičnu svjetlost. Objekt je prošao ispred mog obzora u dvije minute i nestao, izgledalo je jako čudno, kaže nam jedan čitatelj
Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili
HRVATSKA POSLALA POMOĆ

Ukrajinska ambasada: Dragi Hrvati, neka vam se stostruko vrati sve dobro koje ste učinili

Zahvala dolazi nakon što je Vlada u sklopu petnaestog paketa pomoći donirala kritičnu infrastrukturu u trenutku kada eskaliraju ruski udari na civilne ciljeve i energetsku infrastrukturu, pogotovo u Kijevu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026