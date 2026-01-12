Tužitelji kantona Valais najprije su u petak naredili pritvaranje suvlasnika Jacquesa Morettija nakon saslušanja njega i njegove supruge Jessice, a čekalo se na odluku o tome je li pritvor opravdan.
TRAGEDIJA U ŠVICARSKOJ
Produljili pritvor vlasniku bara u kojem je poginulo 40 ljudi
Čitanje članka: 2 min
Švicarski sud naredio je da se suvlasnika bara u luksuznom skijalištu Crans-Montani zadrži u pritvoru nakon što je u požaru koji je u njemu buknuo na Novu godinu poginulo 40 ljudi, izvijestila je u ponedjeljak švicarska televizija SRF.
Tužitelji kantona Valais najprije su u petak naredili pritvaranje suvlasnika Jacquesa Morettija nakon saslušanja njega i njegove supruge Jessice, a čekalo se na odluku o tome je li pritvor opravdan.
Par je izrazio tugu zbog požara i rekao da će u potpunosti surađivati u istrazi.
Tužitelji još nisu komentirali odluku suda.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku