Produljili pritvor vlasniku bara u kojem je poginulo 40 ljudi

Švicarski sud naredio je da se suvlasnika bara u luksuznom skijalištu Crans-Montani zadrži u pritvoru nakon što je u požaru koji je u njemu buknuo na Novu godinu poginulo 40 ljudi, izvijestila je u ponedjeljak švicarska televizija SRF.

Tužitelji kantona Valais najprije su u petak naredili pritvaranje suvlasnika Jacquesa Morettija nakon saslušanja njega i njegove supruge Jessice, a čekalo se na odluku o tome je li pritvor opravdan.

Par je izrazio tugu zbog požara i rekao da će u potpunosti surađivati ​​u istrazi.

Tužitelji još nisu komentirali odluku suda.