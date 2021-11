Ljudima treba vrlo jednostavno reći - gledajte, čovjek je dobio Covid, razbolio se, njegova obitelj pati, on sam je teško bolestan, neki su i umrli. Ljudima treba reći otvoreno, rekao je u razgovoru za HRT profesor Stipan Jonjić te prokomentirao cjelokupnu situaciju s koronavirusom i procijepljenosti u Hrvatskoj.

"Zdravstveni sustav polako puca po šavovima"

- Zdravstveni sustav polako puca po šavovima, treba spriječiti kolateralne žrtve, i to je glavni cilj, akutni, sadašnji cilj. Kako to postići, dva su, ističe načina. Kratkoročni i dugoročni. Kratkoročni, već su počeli, to su nove mjere, one su po meni dobre, ali bi trebale biti još restriktivnije barem u ovom akutnom periodu. Ali prije svega mjere treba poštivati i to je zapravo naš glavni problem - rekao je.

- Međutim, dugoročno, barem kroz dva mjeseca mi bi zapravo morali napraviti nekakvu radikalnu promjenu u spram procijepljenosti - dodaje.

- Naime, broj antivaksera koje mi tako zovemo možda nepotrebno je relativno mali. Ali broj ljudi koji se nije cijepio je preveliki. Kako to napraviti? Pa ljudima se treba približiti, ističe. Mi smo na neki način dosta toga relativizirali kroz cijelo ovo vrijeme. Naime, ovo je krizna situacija. Ako je pandemija kriza, onda treba imati obrazac ponašanja koji predviđa nešto. Bilo bi bolje da smo prije mjesec dana predvidjeli ovakvu situaciju, pa da smo fulali, da nismo imali pravo, nego da je obrnuto. Tako da moramo staviti glave na kup i učiniti sve da motiviramo ljude. Ljudima treba vrlo jednostavno reći - gledajte, čovjek je dobio Covid, razbolio se, njegova obitelj pati, on sam je teško bolestan, neki su i umrli. Ljudima treba reći otvoreno - rekao je Jonjić.

"Sigurnost našeg zdravstvenog sustava pati"

- Govore i o ljudi koji su završili na respiratoru sad mi je žao da se nisam cijepio. Mi bi se morali ljudima približiti, kako, to je sad stvar rasprave. To je moguće, mi moramo napraviti kampanju i postići procijepljenost koja nam daje sigurnost, a prije svega sigurnost našeg zdravstvenog sustava koji jako pati. Ako se ovo udvostruči, imat ćemo velikih problema, to onda nije lagano kontrolirati, jer su onda kolateralne žrtve jednake ili veće žrtvama od covida - nastavlja Jonjić.

"Naš cilj je sačuvati ljudske živote"

- Već večeras čujem rasprave oko toga treba li to. Naravno da treba, naš je cilj sačuvati ljudske živote, sačuvati naciju od veće pogibelji, mi ne znamo što nas čeka i hoćemo li za pet dana imati 20 000 ili ćemo se vratiti na 3000. I zbog toga zapravo vlast mora donositi odluke, pogotovo u kriznim situacijama, neovisno o tome jesu li one nekome drage ili mile ili nisu drage. Zato je vlast dobila vlast - osvrnuo se na nove mjere i covid potvrde.