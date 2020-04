Profesori zgroženi: Na maturi neće biti Krleža, Marinković...

Profesori hrvatskog jezika u srednjim školama zgroženi su odlukom ministrice Blaženke Divjak da gradivo drugog polugodišta četvrtog razreda neće ući u ispite državne mature.

Time je izbačena i lektira. Miroslav Krleža, Ranko Marinković, Ivan Aralica i slični pa sve do Pavla Pavličića. Maturanti neće čitati hrvatsku književnost od 1945. godine do danas, a u prvom polugodištu zbog štrajka je već bio iz mature izbačen Kiklop.

Profesori smatraju da je ministričina intervencija u kurikulum i zakonski upitna. Ruši autonomiju nastave.

- Kojim rasporedom ćemo raditi to je naše pravo. Ona je rekla da nema gradiva drugog polugodišta, ali otkud ona zna što smo mi kada radili? Neki su Krležu ostavili za sam kraj godine. A poseban je problem u strukovnim školama gdje imaju malo sati hrvatskog jezika. Zbog svađe nje i Plenkovića nismo imali prvo polugodište, sad zbog pandemije nemamo drugo - frustriran je jedan od nastavnika s kojima smo razgovarali.

Odluka Blaženke Divjak morala bi i povećati troškove mature, jer testovi su za ovu godinu već sastavljeni. Suzana Kačić Bartulović, profesorica iz splitske Ekonomske škole pita se tko sve to financira i koliko će koštati osiguranje prilikom ispita u školama koje ionako nemaju dovoljno prostora:

- Što to znači? Kakvu poruku šaljemo učenicima? Izađite na maturu pod vrlo stresnim i opasnim okolnostima, jer pandemija nije još završila, a uz to, ne morate pokazati baš nikakvo osnovno znanje. No, zadovoljit ćemo formu i prikazati da je Potemkinovo selo divno i krasno. Situacija je puno drugačija. Što je cilj? Spašavati projekt koji je vrlo skup, a financira se novcima poreznih obveznika i frizirati rezultate ili odgajati generacije koje poštuju hrvatsku kulturu i umjetnost općenito? Nije čudno da maturanti ne znaju ništa o hrvatskoj umjetnosti kad im ministrica to smatra nevažnim, što je pokazala jednim potezom pera - poručuje Kačić Bartulović.

Kaže da je Blaženka Divjak ovim postupkom onemogućila nastavnike da obrazuju učenike prema predviđenim izvedbenim planovima, a što je puno gore, omogućila je maturantima da mogu položiti državnu maturu bez ikakvog znanja o suvremenoj hrvatskoj književnosti, samim time i kulturi:

- Isto tako, podsjetit ćemo, dopustila je da ove godine maturant može proći državnu maturu i ako preda prazan esej iz hrvatskog jezika. Umjesto podizanja kvalitete znanja u srednjim školama, imamo sve lošije rezultate i sve problematičnije pristupe odgovornih tom problemu - kaže Kačić Bartulović koja je ujedno i članica Malog vijeća Društva profesora hrvatskog jezika čije mišljenje dijeli većina kolega.

