Maturanti ministrici: A gdje ćemo pisati maturu, u Saboru?

Nakon maturantice Lane Ključarić Kelčec iz Veterinarske škole u Zagrebu, pismo ministrici Blaženki Divjak poslala je i Nika Ložnjak, maturantica VII. gimnazije.

Ona nadležne u Ministarstvu znanosti i obrazovanja upozorava kako krizna situacija za ovu generaciju matauratana traje još od jesenskog štrajka, kada su škole izgubile čak 16 nastavnih dana. Kako Nika ističe, ako za pandemiju nitko nije odgovoran, za tu situaciju ministarstvo nije napravilo ništa da maturantima olakša situaciju.

- Mislite da nam je u ovoj situaciji lako? Mislite li da ovo vrijeme ide nama u korist jer možemo učiti? Mislite li na djecu koja su sada u teškoj situaciji? Možda strepe za život bližnjih. Možda su zbog potresa ostali bez doma. Mislite li da smo svi mi roboti, bez osjećaja? Mislite li da nas ova situacija nimalo ne pogađa? Mislite li da smo mi samo lutke u vašoj kućici? Na kraju krajeva, zašto bi vas uopće bilo briga za nas? Pa tko smo mi - pita maturantica Blaženku Divjak, ali i sve koji se bave obrazovnim politikama u Hrvatskoj.

Nikino pismo, ali i odgovor koji je dobila iz Ministarstva, a koji je, kako nam kaže, nimalo ne zadovoljava, prenosimo u cijelosti.

"Poštovani,

Pišem ovo iako sam uvjerena da nećete ni vidjeti, no vrijedi pokušati.

Želim Vam zorno dočarati trenutno stanje većine maturanata.

Počnimo otpočetka godine. Štrajk. Nastave nije bilo skoro mjesec dana. Zbog koga? Zbog profesora? Zbog toga što su tražili svoja prava? Ne! Bilo je do vas! Mogli ste nam olakšati situaciju. Do dogovora je moglo doći i prije, a ne nakon skoro mjesec dana. Možda niste svjesni, ali to razdoblje je za nas bilo vrlo stresno. Zahvaljujući vama. Vidite, to je situacija na koju ste mogli itekako utjecati i riješiti da ne naštetite nama.

Pandemija, naravno, nije vaša krivnja. To je nešto što nitko nije mogao predvidjeti. Koliko će potrajati sve ovo, ovisi samo o tome koliko smo spremni pridržavati se mjera koje su nam propisane.

Također, ne zaboravimo napomenuti i potres koji je nedavno zadesio Zagreb.

Mislite da nam je u ovoj situaciji lako? Mislite li da ovo vrijeme ide nama u korist jer možemo učiti? Mislite li na djecu koja su sada u teškoj situaciji? Možda strepe za život bližnjih. Možda su zbog potresa ostali bez doma. Mislite li da smo svi mi roboti, bez osjećaja? Mislite li da nas ova situacija nimalo ne pogađa? Mislite li da smo mi samo lutke u vašoj kućici? Na kraju krajeva, zašto bi vas uopće bilo briga za nas? Pa tko smo mi? Ipak bolje je da ostanemo glupi. Kad ste nam već vi uskratili pravo na obrazovanje na samom početku godine, zašto ne biste iskoristili ovu situaciju i još više nam ovu godinu učinili stresnom. Osobno, nikad nisam imala problem s učenjem. Uvijek ispunjavam sve svoje obaveze i trudim se što više mogu. Ali, ova situacija je jednostavno previše stresna za sve nas. Nastava koja se emitira na TV-u je besmislena. Možda je od koristi nižim razredima, ali vjerujte nama nije. Naravno, ne zaboravimo i online nastavu. Vrlo je zanimljiva, moram vam priznati. Zašto? Zato što je vrlo komično to što ne znate jesmo li izgubljeniji mi ili profesori. Inače u školi dnevno provedemo cca 6 sati. Trenutno, radimo puno više nego što bismo radili u školi. Trenutno osim što moramo raditi dvostruko više, uz to što učimo za maturu, možda mislimo i na to što će biti sutra. Kako će se odvijati ova situacija? Mislite li da se mi to ne pitamo?

Znate, u vaše vrijeme nije bilo državne mature. Je li vam nešto manjkalo?

Također, voljela bih znati jeste li ikada riješili ijednu maturu iz nekog predmeta? Voljela bih da pogledate par matura. Voljela bih da pogledate i količinu besmislenih pitanja. Voljela bih znati znaju li i gospoda koja slažu istu maturu odgovore na sva ta pitanja?

Opet ponavljam, ovo je perspektiva osobe koja nije lijena i koja uvijek daje svoj maksimum. No, ova je godina vrlo vrlo stresna za sve nas.

S obzirom na vaše dosadašnje odluke, jasno mi je da vama naše obrazovanje nije bitno. Jasno mi je da, iako uporno tvrdite, maturanti nisu prioritet ove godine. Pogledajte samo kako su pojedine države već donijele odluku. Ah, zaboravljam, rekli ste da oni imaju maturu prije nas. No, ne zaboravite i vi da ste nam ‘oduzeli’ dio školske godine već na samom početku. Ne mislite li da zaslužujemo barem malo drugačije uvjete godine? Barem da nam malo olakšate. Ne kažem da je ukidanje mature jedina opcija. Ali ne mislite li da postoje i još neke bolje opcije? Uostalom, sjetite se kako je bilo u vaše vrijeme, prije mature. Uostalom, gdje ćemo pisati maturu? U Areni? U Lisinskom? Možda u Saboru? Kao što znate, nekim školama je zbog potresa potrebna obnova.

Možda i ovo sve nema smisla, ali želim vam pokazati da je nama stalo do našeg obrazovanja. Mi nismo samo mala djeca kojima ćete ponuditi slatkiše da ih se riješite. Vjerovali ili ne, mi smo budućnost ove države. Ali, zaboravljam opet. U ovoj državi se više cijeni čovjek koji ima više u džepu nego u glavi. Možda će nam budućnost biti bolja ako ne završimo ništa i učlanimo se u neku stranku. Ionako je to sve normalno u Lijepoj našoj.

Napokon da završim. Molim vas, i mi postojimo u ovoj državi, odlučite što će biti sa našim obrazovanjem. Molim vas, isto tako, da u obzir uzmete i ono što nam priuštili na početku godine.

Molim vas, pitajte nas što mi mislimo o svemu ovome. Probajte se staviti u našu situaciju.

Poštovana ministrice (i cijeli Vaš tim), molim Vas da donesete odluku koja će zaista biti najbolje rješenje za ovu našu situaciju.

Mi možda ne pridonosimo ovoj državi kao sportaši. Mi svakako nismo važni kao Agrokor, možda zato ne možete brzo odlučiti kao što je Vlada učinila u tom slučaju. Mi možda želimo ostati u ovoj državi. Možda ne želimo više da nas tjerate da idemo izvan granica RH da bismo imali bolju budućnost."

Odgovor ministarstva: Pratite našu web-stranicu

Poštovana Nika,

MZO je s posebnom pozornošću razmotrilo svaki navod iz zaprimljene predstavke vezane za provedbu državne mature u šk. godini 2019/2020, u kojoj ukazujete na preopterećenost maturanata nastavnim gradivom u razdoblju nakon pandemije i potresa u Zagrebu. Slijedom navedenoga predlažete da MZO osigura drugačije uvjete za polaganje ispita državne mature u vidu smanjenja gradiva predviđenog za polaganje mature ili njezino ukidanje.

Dužni smo istaknuti kako u ovoj izvanrednoj situaciji MZO prije svega nastoji omogućiti dostupnost i kontinuitet obrazovnog procesa putem online nastave, a od subote, 28. ožujka 2020., učenici završnih razreda srednjih škola imaju mogućnost pripreme za polaganje ispita državne mature o obliku videolekcija putem RTL2 programa.

U potpunosti razumijemo na koje poteškoće nailaze učenici završnih razreda srednje škole koji se pripremaju za državnu maturu s obzirom na izvanredne okolnosti pandemije u cijeloj zemlji i potresa u Zagrebu.

Vezano uz Vaš prijedlog održavanja ispita državne mature koji ne bi obuhvaćali gradivo četvrtog razreda srednje škole, do sada je potvrđeno dase esej iz Hrvatskog neće održati 16. svibnja, ali ćemo u to vrijeme znati kad će se državna matura održati, jer ćemo biti bliže predviđenom vremenu za državnu maturu, a to je lipanj.

S obzirom na neizvjestan razvoj svakodnevnih događanja vezano uz situaciju s COVID-19, molimo Vas da kontinuitano pratite stranice MZO i Škola za život, gdje se stalno nadopunjavaju odgovori na često postavljana pitanja.

S poštovanjem,

Uprava za odgoj i obrazovanje

Tema: Bolje obrazovanje 2019.