Profesorica koja je podigla ocjenu Milanovićevu sinu dobila je opomenu pred otkaz...

Ravnateljica Klasične gimnazije Zdravka Martinić-Jerčić izrekla je opomenu pred otkaz profesorici matematike koja je i javno priznala da je učenicima podigla ocjene s četvorke na peticu nakon zaključivanja.

Među tim učenicima bio je i sin predsjednika Zorana Milanovića, a afera je dospjela u javnost nakon što je Jutarnji list objavio kako je do izmjene ocjena došlo nakon intervencije predsjednikove supruge Sanje Musić-Milanović.

Da je profesorica dobila opomenu pred otkaz, prvo su objavili profesori u nastavničkim grupama na Facebooku, a onda je informacija iz sindikalnih izvora potvrđena i medijima. Opomenu je, saznajemo, dobila zbog promjene ocjene.

- Ne vidim razloga da se kolegicu kažnjava po toj osnovi, dalo bi se razgovarati o nalazu inspekcije. Sama izmjena ocjena dogodila se zbog pritiska na sustav osobe s utjecajem, svi su se uplašili, što se na kraju slomilo na onima koji nose obrazovni sustav - nastavnicima. I to je jako loše. Kolegica je mlada, bila je pripravnica i trebala je imati podršku i vodstvo stručnih službi, mentora, a to se očito nije događalo. To je utvrdila i inspekcija. Činjenica je da su postojali neki propusti, no to se trebalo rješavati razgovorom i mnogo prije kraja školske godine - kaže nam Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Kako kaže, sindikat nema informaciju o tome da su profesoricu stručne službe škole ranije upozoravale na eventualne propuste, što je vidljivo i iz nalaza inspekcije.

- Znakovito mi je da se nitko ne referira na loš odnos i neprimjereno postupanje prema učenicima, i to je važno. Ja bih bila zabrinuta da je bilo lošeg odnosa, no ako se držala kriterija rada, ne vidim problem. A za svoje propuste je trebala mnogo ranije biti upozorena - dodaje Lovrić, zaključujući kako u ovakvom slučaju bilo tko može dobiti opomenu pred otkaz za svaku svoju odluku.

Rasplet je to skandala koji je obilježio kraj školske godine 2021./2022., te rasvijetlio široku probematiku "dijeljenja" petica, te pritiska na nastavnike da učenicima daju bolje ocjene. Podsjetimo, nakon objave priče, Ministarstvo znanosti i obrazovanja odmah je u školu poslalo Prosvjetnu inspekciju, a inspektor je utvrdio brojne nepravilnosti u radu, od nepravilnog vođenja e-dnevnika, do propusta u radu ravnateljice i stručnih službi koje nisu na adekvatan način pratile rad profesora.

Za samu izmjenu ocjena inspekcija je na kraju utvrdila da je napravljena prije zadnje sjednice nastavničkog vijeća, koje je ocjene i potvrdilo (ne samo iz matematike, već i iz latinskog jezika), te da zapravo prekršaja nije bilo. Ipak, nije ispoštovana zakonska procedura da se ocjena zaključena u razredu može mijenjati samo ako se uloži žalba u roku od 48 sati, te učenik odgovara pred komisijom.

Sanja Musić-Milanović do danas se nije očitovala o slučaju. Nastavnica je u razgovoru za Telegram izjavila kako ju je ravnateljica "pritisnula" da izmijeni ocjene, što je potom rekla i na sjednici Školskog odbora Klasične gimnazije u srpnju. Ravnateljica Zdravka Martinić-Jerčić na to je odgovorila kako to nije istina. No kakvi su zaključci odbora bili nismo saznali jer se članovi odbora nisu htjeli obratiti medijima, a do danas nije javno objavljen zapisnik sjednice, iako bi to trebalo napraviti.

