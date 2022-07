Profesorica o Sanji Musić Milanović: Ona je dobila što je htjela, na štetu jadnog djeteta

Profesorica Tamara Šoić iz nastavničke grupe 45 minuta u Dnevniku N1 televizije komentirala je mailove predsjednikove supruge Sanje Musić Milanović. Šoić ističe da su pritisci na nastavnike posljednjih godina postali praksa.

- Meni je jako drago što je ovo došlo u fokus medija jer je to nešto što se godinama gura pod tepih. Sve te intervencije, svi pritisci koji se zbivaju posljednjih dana nastavne godine sada su već poprimili takve razmjere da dio naše javnosti ne vidi ništa sporno u tome što netko tjedan dana nakon što su ocjene zaključene, a ima pri tome mogućnost intervenirati, tj. žaliti se na ocjenu unutar 48 sati, koristi mail kako bi ukazao na neke nedostatke - kazala je Šoić.

Osvrnula se na intervenciju Musić Milanović, navodeći da je ona ostvarila ono što je htjela.

- Gospođa Musić Milanović je postigla upravo ono što je željela, a to je po meni prilično nedopustivo, a to je mijenjanje zaključne ocjene koju je potvrdilo nastavničko vijeće. Ona je dobila ono što je htjela, na štetu tog jadnog djeteta kojeg se sad razvlači, on je odličan učenik. Na koncu će uvijek ostati učenik kojemu je mama sredila da prođe s 5.0. To napraviti svom djetetu je nekorektno, prije svega prema svom djetetu - istaknula je Šoić.

Kaže da je Musić Milanović trebala prvo razgovarati s nastavnicom, a ona je cijelo vrijeme komunicirala s ravnateljicom.

Poručila je da se nastavnici s pravom boje.

- Svaki nastavnik u ovoj zemlji koji se suprotstavi institucijama, bilo kakvoj moći, na koncu će to skupo platiti. Među nas se uvukao opravdani strah. Ili ćete završiti u medijima ili će vas netko potiho maltretirati. U konačnici, nastavnik je izgubio svoju autonomiju -kaže.

