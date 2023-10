Profesorica s Akademije: 'Jedna sam od prvih Prohićevih žrtava'

Ponosna sam na moje studente, jer studentske inicijative do sada su se gušile u dekanatu. Ovo traje trideset godina. Ja sam bila jedna od njegovih prvih žrtava, još u kazalištu, ali sam se znala boriti protiv toga. I pisala sam o tome, to je bio SF za one koji su mislili da se takvo nešto ne može dogoditi - ispričala je profesorica Snježana Banović za N1.

Studenti su prosvjedovali pred Akademijom zbog vraćanja u nastavu profesora Ozrena Prohića prijavljenog za seksualno uznemiravanje te ostavke Povjerenstva za zaprimanje prijava. Pustili su na prosvjedu snimku iživljavanja profesora nad studenticom koje traje 23 minute.

- Prohić je u onom prvom valu akcije 'Nisam tražila' imao nekoliko prijava, a nakon šest mjeseci stiglo je još nekoliko. Dakle ili je glup, što nije, ili je siguran da mu se ništa ne može dogoditi - upozorila je Banović na N1.

Dekan Akademije dramske umjetnosti Davor Švaić najavio je u ponedjeljak kako će sutra ponuditi svoju ostavku.

- Ako nemam njihovo povjerenje, onda nemam što ovdje raditi - rekao je.

- Ja se i sad tresem kad se sjetim priča njegovih studenata. Prije šest mjeseci sam upozoravala kolege na to, i dobila sam samo to da sam popljuvana. Ne vjerujem da će taj mandat propasti, on će dobiti podršku, ali ovo je proces koji se ne može zaustaviti - poručuje Banović za N1.