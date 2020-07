Proglasit će izvanrednu situaciju u Beogradu, trajat će dva tjedna

Bit će donesena i odluka o tri nove mjere - zabrani okupljanja više od 100 osoba u zatvorenom, uz fizičku udaljenost osoba od 1,5 metra, odnosno 500 na otvorenom, te zabrana rada noćnih klubova

<p>Beograd će, zbog povećanog broja zaraženih koronavirusom, proglasiti izvanrednu situaciju na najmanje dva tjedna, najavili su u petak gradonačelnik srbijanske prijestolnice<strong> Zoran Radojičić </strong>i njegov zamjenik<strong> Goran Vesić.</strong></p><p>Nakon što je srbijanski predsjednik <strong>Aleksandar Vučić </strong>u četvrak navečer priopćio da se od petka na subotu iza 23 sata zatvaraju noćni klubovi, kafići i restorani na splavovima, uvode kazne za prekršitelje koji ne nose maske u zatvorenom prostoru i u javnom prijevozu, te bi odluke danas Vlada trebala i službeno usvojiti.</p><p>Vučić je rekao kako bi on, da se samo njega pita, zatvorio i Beograd i uveo sedmodnevni policijski sat s obzirom na veliki broj novozaraženih u glavnom gradu.</p><p>Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić rekao je da će gradski stožer danas proglasiti izvanrednu situaciju u prijestolnici.</p><p>Kako prenosi RTS, bit će donesena i odluka o tri nove mjere - zabrani okupljanja više od 100 osoba u zatvorenom prostoru, uz fizičku udaljenost osoba od 1,5 metra, odnosno 500 na otvorenom, te zabrana rada noćnih klubova.</p><p>Radojičićev zamjenik Vesić je za TV Prva rekao da će izvanredna situacija u srbijanskom glavnom gradu trajati bar sljedeća dva tjedna, što "daje mogućnost da se ograniče neka prava".</p><h2>Izvanredna situacija u nekoliko gradova Srbije</h2><p>Izvanredna situacija zbog povećanog broja zaraza proglašena je ranije i u Novom Pazaru, Vranju, Kragujevcu, Ivanjici i Tutinu.</p><p>Vučićeva najava o zatvaranju svih studentskih domova u Beogradu potaknula je u četvrtak navečer prosvjede više od tisuću studenata iz nekoliko domova, koji su se okupili ispred Skupštine Srbije u središtu Beograda.</p><p>Studenti su, prosvjedujući do kasno u noć, zatražili da se poništi odluka o zatvaranju domova i da se studentima koji su zaraženi koronavirusom omogući dodatni rok za polaganje ispita.</p><p>Od ministra obrazovanja Mladena Šarčevića zahtijevali su da dođe na njihov prosvjed te da ispuni te zahtjeve te su najavili kako će, u suprotnome, prosvjed biti radikaliziran.</p><h2>Beograd s preko 80 posto zaraženih </h2><p>Srbijanski predsjednik ocijenio je sinoć da je Beograd "trenutno najveći epidemiološki problem u Srbiji" jer "s 22,7 posto ukupnog stanovništva zemlje, ima 82,5 posto ukupnog broja zaraženih".</p><p>On je najavio da će javna okupljanja u zatvorenom prostoru biti ograničena na 100 ljudi, a vani do 500 ljudi, uz obavezno nošenje zaštitnih maski i poštivanje fizičke udaljenosti.</p><p>Srbija od 16. lipnja, a poglavito nakon izbora održanih 21. lipnja, bilježi kontinuirani rast broja novozaraženih na dnevnoj razini.</p><p>Tako je, prema službenoj statistici, 17. lipnja registrirano 76 zaraženih, a samo tijekom ovog tjedna zabilježila je u srijedu 272, a u četvrtak 359 novozaraženih.</p><p>Ukupno je u Srbiji od početka epidemije 6. ožujka registrirano 15.195 oboljelih i 287 umrlih. </p><p> </p>