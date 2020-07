Upravo zbog najave da \u0107e se zatvoriti studentski domovi, brojni studenti su u \u010detvrtak nave\u010der iza\u0161li na ulice. Krenuli su u prosvjednu \u0161etnju, uzvikuju\u0107i \"Ne\u0107emo ku\u0107i\". Okupili su se kod kru\u017enog toka nedaleko od zgrade op\u0107ine Novi Beograd i najavili da ako se u petak do 18 sati ne donese odluka da studenti ostanu u domovima, oni \u0107e iz svih domova krenuti ka Vladi.

Srbija je najavila nove mjere, studenti izašli na ulice Beograda

Nakon što je u četvrtak predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio kako se zatvaraju studentski domove, brojni su studenti počeli prosvjedovati

<p>Zbog lošeg epidemiološkog stanja u glavnom gradu Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić donio je nove mjere. Iako je bilo najavljeno da će blokirati cijeli Beograd, to se ipak neće dogoditi. Ipak će se ograničiti broj ljudi u zatvorenim prostorima na sto, a na otvorenom na 500. </p><p>Također, od ponedjeljka će naplaćivati kazne za one koji ne nose maske u shopping centrima i gradskom prijevozu. Kazna će iznositi od 5000 do 6000 dinara, odnosno između 300 i 400 kuna, no to će Vlada donijeti odluku. <br/> Zatvaraju se studentski domovi i kafići. </p><p>- Volio bih da imamo povoljniju situaciju. Beograd je najveći problem, 82.5 posto zaraženo je u glavnom gradu. Sve ostalo je pod kontrolom - izjavio je Vučić. </p><p>Upravo zbog najave da će se zatvoriti studentski domovi, brojni studenti su u četvrtak navečer izašli na ulice. Krenuli su u prosvjednu šetnju, uzvikujući "Nećemo kući". Okupili su se kod kružnog toka nedaleko od zgrade općine Novi Beograd i najavili da ako se u petak do 18 sati ne donese odluka da studenti ostanu u domovima, oni će iz svih domova krenuti ka Vladi.</p><p> </p>