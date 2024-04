Kiša i vjetar odnijeli saharski pijesak, popodne se očekuju jak vjetar i pljuskovi s grmljavinom

Sinoć je u Hrvatsku stigla promjena vremena koja je razbistrila nebo, ali i donijela kišu u veći dio zemlje. Djelomice sunčano, ali nestabilno vrijeme očekuje Hrvatsku u utorak, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Uz promjenljivu naoblaku mjestimice će padati kiša, a poslijepodne će lokalno biti izraženijih pljuskova s grmljavinom praćenih i pojačanim vjetrom. Zbog toga je za veći dio zemlje upaljen i žuti meteoalarm.

Najviše sunčana vremena očekuje se duž dalmatinske obale.

Puhat će većinom umjeren jugozapadni i zapadni vjetar koji će u noći oslabjeti.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva.

A u utorak ujutro bit će djelomice sunčano, zatim naoblačenje, najprije na Jadranu, a do sredine dana u većini krajeva. Malo kiše može pasti gdjegod u Gorskom kotaru i na širem riječkom području.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, popodne na udare mjestimice i jak. U Dalmaciji će biti i juga koje će navečer okrenuti na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 7 do 12 °C. Najviša dnevna od 16 do 21 °C.

