PROGNOZA Kiša i kombinacija sunca: Evo kakvo će biti vrijeme

Prema najnovijoj prognozi, Hrvatsku danas očekuje nepromjenjivo vrijeme. Već od jutra bit će oblačno, ali uz česta sunčana razdoblja koja će biti izraženija i dugotrajnija u Dalmaciji. Ipak, nemojte zaboraviti kišobrane – mjestimice se očekuju kiša i pljuskovi s grmljavinom, a ponegdje mogu biti i izraženiji, osobito na zapadu zemlje.

Na kopnu će vjetar biti uglavnom slab, dok će na istoku povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu će jutro obilježiti slaba do umjerena bura, koja će tijekom dana prelaziti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, što može donijeti osvježenje uz obalu.

Temperature će biti prave ljetne – najviše dnevne vrijednosti kretat će se između 27 i 32 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije. U većim gradovima, poput Zagreba, očekuje se najviša temperatura oko 28 °C. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kreću se od 14 do 18 °C, a uz more od 21 do čak 25 °C.

Foto: DHMZ

U nastavku dana, osobito u unutrašnjosti i na zapadu, treba računati na mogućnost prolaznih pljuskova i grmljavinskih nevremena, dok će Dalmacija uživati u više sunčanih sati.

Djelomice, osobito na Jadranu pretežno sunčano. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju te na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša uglavnom između 28 i 32 °C.

Promjenjivo vrijeme očekuje nas i u utorak.

- Djelomice, osobito na Jadranu pretežno sunčano. Uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je poneki poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju te na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a u noći i ujutro bura. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, a na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša uglavnom između 28 i 32 °C - navode prognostičari DHMZ-a.

*uz korištenje AI-ja.