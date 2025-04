PROGNOZA Nakon bure i snijega, evo sunca i topline! Temperature skaču i do 20°C

Jučer ujutro Osijek se probudio pod bijelim pokrivačem, snijeg je prekrio krovove i aute, usred travnja! U isto vrijeme, Dalmaciju je šibala orkanska bura. Samo dan kasnije, nova priča. Bura se smiruje, a temperature diljem zemlje počinju rasti. Meteorolozi najavljuju zatopljenje, tako nas u danima koji dolaze čeka prava proljetna atmosfera.

Danas promjenjivo, malo kiše u unutrašnjosti, sunčanije na moru!

U unutrašnjosti nas danas čeka promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, ali u istočnim i središnjim krajevima može pasti i malo kiše. Na Jadranu pretežno sunčano.

Vjetar slab do umjeren, poslijepodne sjeverni i sjeverozapadni. Na moru puše bura, još ponegdje jaka, a kasnije će okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. Dnevne temperature kretat će se većinom između 10 i 15 °C, prognozira DHMZ.

Foto: DHMZ

Sutra sunce, ali i oblaci: Bura ne odustaje!

Na kopnu djelomice sunčano, ali sredinom dana i popodne moguća jača naoblaka, ponegdje i koji oblak viška. Na Jadranu više sunca, ali prolazno i uz oblake. Bura i dalje puše, u Dalmaciji jaka, a poslijepodne vjetar okreće na sjeverozapadni.

Jutro hladno na kopnu od -2 do 2 °C, uz obalu malo blaže, od 3 do 8 °C. Danju ugodnije, temperature se penju do 17 °C.