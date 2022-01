Ovih bi dana, kako se čini, barem nakratko mogla opet zabijeliti unutrašnjost Hrvatske. Prema prognozi DHMZ-a, u kopnenim dijelovima zemlje mogao bi se stvoriti tanji snježni pokrivača, a snijeg bi mogao početi padati već danas.

Prognoza za danas

Danas se očekuje djelomice sunčano. Ujutro na južnom Jadranu još ponegdje kiša. U unutrašnjosti uz povremeno više oblaka moguć je poneki pljusak snijega u središnjoj Hrvatskoj, pa i u Zagrebu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Slavoniji sredinom dana i jak sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Najviša temperatura uglavnom između 0 i 5, na Jadranu od 6 do 10°C. Detaljna prognoza po regijama

Istočna Hrvatska

Djelomice sunčano. Uz više oblaka uglavnom u noći i ujutro moguć mjestimice snijeg. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura zraka od -2 do 0, a maksimalna od 2 do 4°C.

Središnja Hrvatska

Djelomice sunčano. Uz povremeno više oblaka moguć je mjestimice pljusak snijega, uglavnom u noći i ujutro. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do -1, a najviša dnevna od 3 do 5°C.

Gorski kotar i Lika

Djelomice sunčano, ali nestabilno pa će uz povremeno više oblaka mjestimice biti pljuskova snijega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura zraka od -6 do -3, a maksimalna uglavnom od -1 do 1°C.

Istra

Pretežno vedro i sunčano. Umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura, navečer će slabjeti i u noći i okretati na sjeverozapadnjak. More će biti većinom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će uglavnom od 0 do 3°C, u unutrašnjosti Istre od -4 do -1°C, a najviša dnevna od 6 do 8°C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Minimalna temperatura zraka od 2 do 6, u unutrašnjosti Istre od -3 do -1, a maksimalna uglavnom od 5 do 9°C.

Dalmacija

Djelomice ili pretežno sunčano. U noći i ujutro uz više oblaka još će mjestimice kiše biti u južnim predjelima. Puhat će umjerena, mjestimice i jaka bura. Minimalna temperatura zraka od 4 do 7, u unutrašnjosti Dalmacije oko 1°C, a maksimalna većinom od 7 do 11°C.

Sutra još snijega

Sutra se u unutrašnjosti očekuje umjereno do pretežno oblačno, mjestimice sa susnježicom ili snijegom. Na Jadranu pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu, osobito prema otvorenom moru, umjeren do jak sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od -8 do -3, uz obalu od -1 do 2, a na otocima od 3 do 5°C. Najviša dnevna između 3 i 6, a na Jadranu 7 i 10°C. Večer će u središnjoj Hrvatskoj biti dosta hladnija.

Sljedećih dana

Do ponedjeljka se očekuje u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno. Povremeno snijeg te mjestimice i stvaranje uglavnom tanjeg snježnog pokrivača. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Hladno, uz umjeren, u gorju i jak jutarnji mraz. Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadni vjetar i bura, u nedjelju mjestimice i sjeverni vjetar. Danju razmjerno svježe, a jutra poprilično hladna pa je moguć i slab mraz uz obalu, prognozira DHMZ.