Prognoza za početak tjedna: Za dio zemlje žuto upozorenje, čekaju nas pljuskovi i jaka bura

Po svemu sudeći, još ćemo danas uživati u toplom suncu. Barem u prvom dijelu dana. Stručnjaci iz DHMZ-a poručili su kako nas predvečer čekaju mjestimice mogući pljuskovi s grmljavinom.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 23 i 27 °C.

Prognoza nije ništa bolja niti za ponedjeljak. DHMZ najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme u unutrašnjosti, mjestimice s kišom ili pljuskovima.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. U Dalmaciji će puhati jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će do kraja dana ponegdje biti i vrlo jaka.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 8 do 13, duž obale od 13 do 16 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti uglavnom će biti između 16 i 19, u gorju ponegdje malo niža, a na Jadranu od 21 do 25 °C.

Foto: DHMZ

