U New Yorku bolnicama je dan rok od tjedan dana da potroše dobivena cjepiva ili će biti kažnjene, a količina dostavljenih cjepiva za te će se bolnice smanjivati, kazao je guverner Andrew Cuomo nekoliko sati prije nego što je objavljeno da je u toj saveznoj američkoj državi otkriven prvi slučaj zaraznijeg soja koronavirusa prvo otkrivenog u Britaniji.

- Ne želim da cjepiva budu u hladnjacima ili zamrzivačima, želim da završe u nadlakticama. Ako ne obavimo tu funkciju to postavlja pitanja o učinkovitosti same bolnice - rekao je guverner.

Njujorške bolnice dale su prosječno manje od polovice dodijeljenih im cjepiva, neke više neke manje, rekao je Cuomo.

Glavni sustav javnih gradskih bolnica u gradu New Yorku dao je samo 31 posto dostavljenih cjepiva u usporedbi s 99 posto u nekoliko privatnih bolnica u državi New York. Prema Američkim centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) u saveznoj državi New York cijepljeno je s tek 20 posto dostavljenih cjepiva, što je manji broj od onog koji je objavila vlast te savezne države. Savezna država je od polovice prosinca dobila 896.000 doza cjepiva.

Na Floridi gdje su stariji građani dobili prednost pred zaposlenicima neophodnih službi guverner Ron DeSantis objavio je da će država dati više cjepiva bolnicama kako bi se ubrzalo cijepljenje.

- Bolnice koje ne obave dobar posao s cijepljenjem ostat će bez sljedećih pošiljki koje će biti preusmjerene u druge bolnice koje su uspješnije u cijepljenju. Ne želimo da cjepiva 'sjede' u bolnicama - poručio je DeSantis.

Florida, koja je primila 1,14 milijuna cjepiva potrošila je tek četvrtinu, prema CDC-u. Na lokacije na kojima država organizira cijepljenja bit će raspoređeno dodatnih tisuću medicinskih sestara.

U SAD-u umrlo je od covida-19 više od 350.000 ljudi, a zaraženo je više od 20 milijuna ljudi. U proteklih tjedan dana svaki dan umire više od 2600 Amerikanaca. Zdravstvene vlasti suočene su s raširenim sumnjama u sigurnost cjepiva, čak i među zdravstvenim radnicima, prije svega zbog vrlo brzog razvoja cjepiva.

Širom SAD-a do sada je dostavljeno 15 milijuna, cjepiva no iskorišteno je tek oko 4,5 milijuna, prema CDC-u. Američke savezne vlasti planirale su da će do kraja 2020. cijepiti 20 milijuna ljudi.