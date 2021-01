U njemačkim medijima trenutno se vodi žustra rasprava i glasna kritika vladajućih o postavljanju mjera protiv suzbijanja korona virusa.

Ovih se dana na piku pak našao nezgrapan i neograniziran početak masovnog cijepljenja u cijeloj zemlji. U nekim mjestima, kao što je glavni grad Berlin, ispostavilo se da je doza cjepiva manja nego što je obećano. Također, problem je i s vremenom. Nije jasno ni kada će na red doći svi oni koji se žele cijepiti.

Dvije klase?

Usporedno s tim, raspravlja se i o jednoj dugoročnoj odluci. Postavlja se pitanje kakav će biti odnos prema ljudima koji se odluče cijepiti i s onima koji ti isto cijepljenje odbiju? Hoće li oni koji se odluče cijepiti biti na neki način privilegirani?

Stalno povjerenstvo za cijepljenje pri njemačkom Ministarstvu zdravstva daje preporuke za cijepljenje u cijeloj Njemačkoj, koje se prihvaćaju kao standard.

Predsjednik povjerenstva, Thomas Mertens, smatra kako bi tzv. privilegije cijepljenih bile zamislive u privatnim sferama samo ako je cjepivo na raspolaganju svima, kao što je to slučaj u restoranima, kinima, koncertima i zračnom prometu.

No, neki su političari drugačijeg mišljenja. Njemački ministar unutranjih poslova Horst Seehofer ne želi privilegije za cijepljene, dok je Johannes Fechner, socijaldemokratski pravni stručnjak u Bundestagu preispituje nejednako tretiranje cijepljenih i i necijepljenih.

- Zastupnički klub njemačkih socijaldemokrata preispituje zakonske mjere kojima bi se isključilo da privatni sektor nejednako tretira cijepljene i necijepljene osobe - izjavio je Fechner.

Obavezna imunitetska iskaznica?

U njemačkom ministarstvu zdravstva već se na početku pandemije korona virusa raspravljalo o tzv. imunitetskoj iskaznici, što u njemačkoj javnosti nije dobro primljeno.

Ova je tema ponovno razvila raspravu te je vijeće, koje se sastojalo od 24 stručnih znanstvenika, bilo podijeljeno o 'nužnosti ovakvog oblika iskaznice.

Polovina znanstvenika odbila je mogućnost iskaznica kojom bi se dokazivala imunost na korona virus zbog primarno etičkih i praktičnih razloga te navela primjer po kojem bi se ljudima na taj način onemogućio pristup obrazovnih ustanovama.

Cijepljenje će trajati mjesecima

Cijepljenjem se u Njemačkoj želi postići takozvani 'imunitet krda'. To bi značilo da bi se zemlja mogla vratiti normalnom životu, ali pretpostavka za to je da se cijepi 60 do 70 posto stanovništva.

- Postizanje takvog stanja moglo bi trajati mjesecima i ovisilo bi od poznatih faktora – od raspoloživih doza za cijepljenje, centara, i sudjelovanju stanovništva - kazao je za medije Thomas Mertens.