Stefan Thomas, programer podrijetlom iz Njemačke, rekao je New York Timesu kako ga samo dva pokušaja otključavanja bitcoin računa dijele od gubitka iznosa od 220 milijuna dolara u bitcoinu.

Programer je izjavio da je zaboravio lozinku bitcoin računa i da ima još dva pokušaja prije nego što mu se cijeli račun zablokira i izgubi sve novce.

Na bitcoin računima, korisnici imaju 10 pokušaja utipkavanja lozinke prije nego što se aktivira digitalni ključ koji poništava račun.

Stefan je do sada iskoristio osam od deset pokušaja, što mu ostavlja samo dva pokušaja prije nego što mu se izgube sva sredstva.

Thomas je objasnio kako je 2011. godine dobio 7002 bitcoina kao plaću za kreiranje videa 'Što je to Bitcoin?'. Nakon toga, Thomas nije pristupao računu i zaboravio lozinku koju je prvotno postavio, a sada strahuje od gubitka 220 milijuna dolara.

Sada kada je vrijednost bitcoina drastično porasla, Thomas je pokušao pristupiti računu, no bezuspješno. Za novine The New York Times objasnio je kojim se sve stragedijama vodio kako bi sjetio lozinke.

- Samo bih ležao u krevetu i razmišljao o tome. Onda bih otišao do računala s nekom novom strategijom, no nijedan od tih pokušaja nije djelovao - požalio se Thomas The New York Timesu.

Ovo nije jedini račun koji ovaj programer s adresom u San Franciscu posjeduje. Naime Thomas ima još nekoliko bitcoin računa s velikim iznosima.