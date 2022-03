Progutala skoro kilu kokaina i pokušala ući u Hrvatsku: Mula iz Brazila dobila 2 i pol godine

Prijetili su da će nauditi mojoj obitelji, govorili da smo pod 24-satnim nadzorom i da nikome ne smijem ništa reći. Imala sam osjećaj da nemam drug izbora nego progutati te kapsule, branila se na Općinskom sudu u Velikoj Gorici brazilska državljanka Andrea da Silva Q. (34). Predsjednica sudskog vijeća sutkinja Jasnica Rodić nepravomoćno ju je proglasila krivom te joj izrekla zatvorsku kaznu u trajanju od dvije godine i šest mjeseci. Oslobodili su je plaćanja troškova postupka te joj produljili istražni zatvor u kojemu je od uhićenja zbog opasnosti od bijega.

Teretili su je da je 3. listopada prošle godine oko 12.40 sati stigla u Zračnu luku Franjo Tuđman u Velikoj Gorici s 840 grama kokaina skrivenih u želucu. Otkrivena je nakon što je rentgen abdomena pokazao da u želucu nosi strana tijela, a nakon što je u bolnici sve izbacila, utvrdili su da je prenosila 76 kapsula od kojih je u svakoj bilo oko 10 grama kokaina. Da joj je samo jedna puknula u želucu ne bi preživjela.

Na sudu je sve priznala te objasnila zbog čega se upustila u počinjenje takvog kaznenog djela. Ispričala je da u Sao Paolu živi s partnericom, njezine dvije kćeri i četvero unučadi. Njezina partnerica je u najmu imala lokal u koji je počeo svaki dan zalaziti jedan muškarac. Stekao je njihovo povjerenje, čak je i živio u pansionu koji imaju iznad lokala te je jedan dan bio kod njih na ručku i vidio da živi s obitelji. Prvi put kad joj je ponudio da za njega prebaci neku robu iz Brazila u inozemstvo odbila ga je iako nije spomenuo o kakvoj se robi radi. No, kasnije su krenule prijetnje i pritisci.

- Rekao je da imam lijepu obitelj i da bi bila šteta da joj se nešto dogodi. Znao je moj život, moju rutinu i bilo me strah da ne naudi mojoj partnerici ili njezinoj djeci i unučadi. Bila sam primorana prihvatiti njegovu ponudu. Uzeo mi je putovnicu i isprave, a jedan dan me s još dvojicom muškaraca odveo na jedno mjesto gdje sam upoznala njegovog šefa koji mi je objasnio o kakvoj se robi radi. rekli su mi da me imaju pod nadzorom, kao i moju obitelj da o svemu nikome ne smijem govoriti - ispričala je Andrea. Nije ni znala da ide u Hrvatsku, jer su joj govorili da putuje u Englesku. Obećali su joj nakon povratka dati 15.000 ili 18.000 brazilskih riala. Zatim su je 1. listopada prošle godine pokupila trojica muškaraca i odvela u tamnu sobicu u kojoj je samo bio stol, krevet i kanta za smeće.

- Sljedećeg dana oko 2.30 sati ujutro probudili su me, stavili na stol 30 kapsula, čašu s vodom, limun i kantu i rekli mi da počnem gutat. U sobi su sa mnom cijelo vrijeme bila dvojica muškaraca od kojih je jedan imao pištolj. kad sam progutala prvih 15 kapsula počela sam povraćati i bilo mi je jako loše. Rekli su mi da nemam straha, da su mnogi već tako prošli i da mi se ništa ne može dogoditi. Do 5.30 sati sam progutala 30 kapsula i puno puta povraćala. Dali su mi deset dramina (tableta protiv bolesti vožnje) i naredili da nastavim gutati jer su već previše novca potrošili na mene. Gutala sam do 10,11 sati i ukupno sam progutala 76 kapsula. zatim su mi dali još deset tableta lijeka da ne mogu imati stolicu te mi rekli da se spremim jer idem na aerodrom - prisjećala se Andrea. Prije nego su krenuli, dali su joj kuvertu s putovnicom, 1000 američkih dolara za troškove i povratnom kartom za Zagreb preko Lisabona. Tek je tad zapravo saznala pravo odredište. Dali su joj i mobitel kako bi cijelo vrijeme mogli biti u kontaktu te je ostavili na aerodromu i rekli da ide na check in pa u čekaonicu.

Do Zagreba je nitko nije zaustavljao, a ona se cijelo vrijeme bojala bilo što reći uvjerena da ju promatraju. Tek u Zagrebu nakon što su je poslali na rentgen shvatila je da je razotkrivena.

- Želim se ispričati zbog onoga što sam učinila. Nisam imala zle namjere i kajem se zbog svega - dodala je Andrea.

Njezin branitelj Neven Antić tražio je da sud u odmjeravanju kazne uvaži olakotne okolnosti, njezino priznanje kojim je znatno skratila i ubrzala postupak te raniju neosuđivanost kao i okolnosti zbog kojih je počinila kazneno djelo.

Tužitelj je pak tražio tri godine bezuvjetnog zatvora.

U obrazloženju presude sutkinja Rodić navela je da je sud uzeo u obzir olakotne okolnosti koje su naveli, no i da je kazna nešto viša od ranijih jer je ovakvo krijumčarenje droge u Hrvatsku putem mula u posljednje vrijeme postalo učestala pojava.