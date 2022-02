I sad kad stisne neka kriza, kad više ne mogu, pogledam gore i kao da čujem njegov glas: "Kaj je lijenčino, odustat ćeš?" I onda si kažem: "Nikad, nema odustajanja", rekao je Domagoj Jakopović zvani Ribafish, novinar, kolumnist i profesor zemljopisa.

Pokrenuo je projekt RokOtok u spomen na sina Roka kojem bi prije spavanja pričao priče sa svojih putovanja. Upravo s tim pričama došli su na ideju da će obići sve otoke u Hrvatskoj i sve zemlje svijeta. Avantura je naglo prekinuta u Rokovoj trinaestoj godini kada je dječak preminuo, ali njegov otac odlučio je nastaviti tu priču i u nju uključiti i drugu djecu i roditelje.

Prve godine je tako preplivao oko 100 kilometara, druge 60, a u zadnjoj planira preplivati još oko 70 kilometara. Ponosan je, kaže, na udrugu RokOtok i volontere te sve što su postigli. Nakon prvog RokOtoka su odradili predavanja u dvadesetak škola, knjižnica i učilišta širom Hrvatske gdje su držali predavanja o ekologiji, problemima hrvatskog stanovništva na udaljenim otocima i važnosti kvalitetno provedenog slobodnog vremena roditelja i djece. U hladnom dijelu godine nemaju previše predavanja, ali to nadoknađuju akcijama čišćenja.

Domagoju je ostalo još plivati ovo ljeto i zabosti i tu 50. zastavicu na 50. otok te time ostvariti obećanje koje je dao Roku.

- Ne znam koliko me to čini sretnim ili tužnim jer me sve boli i iznutra i izvana, ali zbog sve te djece, njih preko 3.500 koje su nas dočekale na otocima i kojima kažemo neke stvari koje su bitne za njih i naš jedini planet, mislim da je ovaj projekt stvarno velik - kaže Ribafish.

Priče o ovogodišnjim dobitnicima nagrade Ponos Hrvatske pratite svaki dan u našim novinama i na web-u te u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Izravan prijenos dodjele prikazivat će se 1. ožujka na Drugom programu HRT-a u 20.05 sati.

Partneri projekta su Erste, INA, OTP banka, KONČAR, Hrvatska Lutrija, Fina, Studenac, Prvo plinarsko društvo i Međimurska županija.